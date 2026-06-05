Alcaldes de La Serena y de Puerto Montt piden a Presidente Kast flexibilizar Ley de Casinos y acortar distancia mínima entre establecimientos

Por medio de una carta al mandatario, los ediles señalaron que reducir la distancias mínima entre casinos de 70 km, actualmente, a 50 km, permitiría que más ciudades puedan acceder a procesos de evaluación para futuros proyectos de inversión y que la restricción obedecía a una realidad territorial que ya no rige.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, solicitaron formalmente al Presidente de la República, José Antonio Kast, estudiar una modificación legal que permita reducir la distancia mínima entre casinos de juego desde los actuales 70 kilómetros (KM) a 50 KM. La iniciativa busca que más ciudades puedan acceder a procesos de evaluación para futuros proyectos de inversión, fortaleciendo el desarrollo económico, turístico y laboral de los territorios.

"Esta solicitud reviste una gran importancia, ya que permitirá que tanto nuestra ciudad como otras comunas del país accedan a nuevos recursos, inversiones y empleos. Actualmente, el desarrollo local se ve limitado por la normativa de distancia mínima para la instalación de casinos. Nuestro objetivo es promover una distribución equitativa de los recursos municipales, evitando asimetrías entre comunas”, comentó Norambuena.

Por su parte Wainraihgt, agregó que “flexibilizar esta norma sería una buena forma de recaudar más recursos para la comuna, y se sumaría a los esfuerzos que estamos realizando no sólo para impulsar el desarrollo económico y el empleo, sino también para transformarnos en la capital del Turismo de la Región de Los Lagos”.

La propuesta fue presentada mediante una carta dirigida al Mandatario, en la que ambas autoridades plantean que la normativa vigente responde a una realidad territorial distinta a la actual. En ese sentido señalan que ciudades como La Serena y Puerto Montt, entre otras en misma situación, cuentan con población, infraestructura, conectividad y actividad económica suficientes para sustentar iniciativas propias, pero hoy se encuentran impedidas de optar a su evaluación debido a la cercanía de casinos emplazados en comunas vecinas.

Asimismo, destacaron que la medida podría traducirse en mayores niveles de inversión privada, generación de empleos, fortalecimiento de las finanzas municipales y una mayor capacidad de las regiones para impulsar su propio desarrollo económico y turístico.