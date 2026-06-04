Española Atrys busca triplicar su tamaño en Chile y evalúa traer sus tratamientos oncológicos al país en 2027

“La idea es utilizar a Chile como el hub, como el centro para probar todas las cosas que estamos trayendo”, dice el director de la firma en Latinoamérica.

En 2022, la española Atrys Health aterrizó en Chile mediante la adquisición de tres compañías locales enfocadas en telemedicina. Tres años después, la europea quiere seguir creciendo en la región y se ha fijado objetivos ambiciosos en ellas.

Así lo señala el director regional de la firma para Latinoamérica, Juan Mella, quien explica a DF que el plan estratégico de Atrys para 2026-2028 tiene como misión triplicar el tamaño del negocio en estas latitudes.

Hoy, explica Mella, América Latina -Chile, Colombia, Perú, Brasil y México- representan cerca el 40% de la actividad global de Atrys y la idea es que esa cifra se eleve a 55%.

El rol de Chile, donde también se buscan multiplicar por tres, es clave, asegura el ejecutivo. “La idea es utilizar a Chile como el hub, como el centro para probar todas las cosas que estamos trayendo”, sostiene.

¿Cómo mide ese crecimiento? En 2025, doctores de la firma atendieron a cerca de 4 millones de pacientes a través de telemedicina y, para 2028, espera que sean cerca de 12 millones.

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Oncología

Mella cuenta que, dadas las características del sistema de salud chileno, llegaron a Chile con un foco enfocado, sobre todo, en la reducción de listas de espera y asegura que, en los planes que han trabajado con Fonasa, el 93% de los pacientes contactados ha aceptado atenderse mediante telemedicina.

No obstante, este ámbito está lejos de ser el único rubro explorado por Atrys alrededor del mundo y, de hecho, esperan que esto deje de ser así a nivel local. “El objetivo final nuestro es traer los servicios de oncología a Chile”, adelanta.

La mirada de Mella es que Europa le lleva 20 o 30 años de ventaja al país en el tratamiento del cáncer, apoyándose en genética, farmacología y medicina de precisión, mientras que hoy en Chile no hay empresas que trabajen con genética.

Así, la ambición que tiene la española es, idealmente en 2027, comenzar operando con genética y asesoría en el país, para posteriormente traer sus tratamientos de radioterapia y quimioterapia.

El contexto, sostiene, les juega a favor, dado que el principal foco del gobierno de José Antonio Kast en el sector salud es, sobre la base de la Ley del Cáncer, eliminar la lista de espera oncológica y, de hecho, la ministra de Salud, May Chomali, declaró una alerta sanitaria al respecto.

Con todo, el ejecutivo destaca que en el país, además de la telemedicina, Atrys ya está ofreciendo atenciones de anatomía patológica y que esperan, en los próximos meses, realizar anuncios al respecto.

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Recientemente, la española reportó sus resultados en España: la compañía facturó 37,5 millones de euros el primer trimestre, un 6,3% más que el mismo periodo del año anterior.

“El Ebitda del periodo ha ascendido a 4,1 millones de euros, un 15,4% más que en el mismo periodo del año anterior, apoyado en la mejora de las distintas áreas de actividad, con crecimientos destacados en Oncología (+47,6%), Medicina Nuclear (+27,7%), y Diagnóstico por imagen (+14,1%), impulsados principalmente por los mercados de México y Portugal”, expuso la empresa en un comunicado público.