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Española Atrys busca triplicar su tamaño en Chile y evalúa traer sus tratamientos oncológicos al país en 2027

“La idea es utilizar a Chile como el hub, como el centro para probar todas las cosas que estamos trayendo”, dice el director de la firma en Latinoamérica.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 12:37 hrs.

salud Medicamentos tecnología Martín Baeza
<p>Juan Mella, director regional para América Latina de Atrys Health.</p>

Juan Mella, director regional para América Latina de Atrys Health.

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