Dólar se dispara $ 10 a media mañana tras reporte de empleo en EEUU que superó las expectativas del mercado

Los operadores pasaron a descontar una probabilidad de dos tercios de que la Fed anuncie una subida de 25 puntos sobre su tipo oficial en la reunión de octubre, y si no fuera así, dan completamente por hecho que esto ocurriría en diciembre.

El dólar abrió al alza este viernes, pues las nóminas no agrícolas de Estados Unidos estuvieron muy por encima de lo que el mercado tenía previsto, reforzando las apuestas a una próxima subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

La paridad dólar-peso subía $ 10,3 hasta los $ 907,2 a media mañana, alcanzando sus mayores niveles de la sesión en las pantallas de Bloomberg.

El dollar index avanzaba 0,4% a 99,8 puntos, mientras el cobre Comex se hundía 3,2% a US$ 6,33 por libra. El rendimiento del Tesoro a dos años -sensible a lo que se espera de la Fed- saltaba 10 puntos base (pb), y la tasa a 10 años subía 5,9 pb.

¿Subir la tasa?

Las nuevas nóminas de mayo fueron 172 mil, superando con creces los 88 mil de la estimación de consenso. El resto de los indicadores clave del informe sí se ajustó a los pronósticos, pues la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3% y los salarios promedio crecieron 0,3% mensual.

"Los datos de empleo en EEUU, una vez más mejores de lo esperado en un contexto de inflación al alza, están alimentando las expectativas de que la Fed suba las tasas antes de que termine el año", escribió el economista jefe internacional de ING, James Knightley.

Los mercados monetarios pasaron a descontar una probabilidad de dos tercios de que el banco central estadounidense anuncie una subida de 25 pb sobre su tipo oficial en la reunión de octubre, y si no fuera así, dan completamente por hecho que esto ocurriría en diciembre.

Según Knightley, "esto es comprensible, dado el giro hacia una política monetaria más restrictiva de la Fed y las elevadas cifras de inflación de los últimos meses", y sostuvo que "la convicción podría aumentar aún más" a medida que se acerque el IPC del miércoles, pues se espera ver una aceleración de los precios.

Frente geopolítico

El petróleo Brent se mantenía en la zona de US$ 95 por barril, en tanto no se han visto grandes progresos en las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Irán ha insistido en que cualquier acuerdo debe requerir una tregua en el Líbano, donde Israel ha seguido en combate contra el grupo militante Hezbolá, aliado de Teherán.

Donald Trump insistió este jueves que las negociaciones con Irán están en sus etapas finales, mientras que, por otro lado, el jefe de la diplomacia persa dijo poco antes que no se han visto progresos tangibles. Eso sí, hasta el momento, no se han repetido intercambios de fuego como los que se vieron a mitad de semana en el golfo Pérsico.

Los analistas del mercado energético han reforzado sus alertas sobre un eventual agotamiento de reservas, tras haberse conocido esta semana que los inventarios de crudo y productos petroleros estadounidenses cayeron a mínimos de más de dos décadas. Dicho escenario impulsaría precios aún más altos de lo que se ha visto en más de tres meses de conflicto.