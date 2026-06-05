EEUU registra fuerte crecimiento del empleo en mayo y la tasa de desempleo se mantiene en 4,3%

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 172.000 puestos de trabajo el mes pasado, el doble de las proyecciones.

La economía estadounidense registró en mayo otro mes de sólido crecimiento del empleo, lo que confirma que el mercado laboral está recuperando impulso tras el tropiezo del año pasado y podría dar a la Reserva Federal más margen para mantener las tasas de interés sin cambios en un contexto de aumento de la inflación derivado de la guerra con Irán.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 172.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado al alza de 179.000 en abril, según indicó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe de empleo, seguido con gran atención.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban un incremento de 85.000 puestos de trabajo, tras el alza de 115.000 de abril. Las estimaciones sobre el crecimiento del empleo oscilaban entre 50.000 y 125.000. Este aumento se suma a las ganancias registradas en los dos meses anteriores.

Los economistas estimaban que la economía necesita crear entre cero y 50.000 puestos de trabajo al mes para seguir el ritmo del crecimiento de la población en edad de trabajar. La denominada tasa de equilibrio ha descendido debido a las medidas de control de la inmigración, que han reducido la población activa, lo que ha limitado el aumento de la tasa de desempleo.

Bajo número de despidos

La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3% por tercer mes consecutivo. La mejora en las nóminas refleja principalmente el bajo número de despidos. Las empresas se han mostrado cautas a la hora de impulsar la contratación, ya que se enfrentan a la incertidumbre, primero por los aranceles del presidente Donald Trump el año pasado y ahora por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

Hasta ahora no hay indicios de que el conflicto de Oriente Medio, que ha desencadenado una subida de los precios del petróleo y de otros productos que se transportan a través del estrecho de Ormuz, esté teniendo un impacto significativo en el mercado laboral.

El estímulo fiscal, en forma de devoluciones de impuestos y aranceles, ha impulsado los beneficios empresariales y ha permitido a las empresas evitar despidos a gran escala, según los economistas.

La Corte Suprema anuló los aranceles en febrero y algunas empresas han solicitado devoluciones. Los beneficios empresariales aumentaron en US$ 40.400 millones en el primer trimestre y llevan subiendo desde el segundo trimestre de 2025.

A pesar de la solidez de las nóminas, el mercado laboral sigue en lo que los economistas han denominado un equilibrio de "contratación lenta, despido lento". Los mercados financieros esperan que la Fed mantenga su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,5%-3,75% hasta 2027.