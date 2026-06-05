EEUU registra fuerte crecimiento del empleo en mayo y la tasa de desempleo se mantiene en 4,3%
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 172.000 puestos de trabajo el mes pasado, el doble de las proyecciones.
Noticias destacadas
La economía estadounidense registró en mayo otro mes de sólido crecimiento del empleo, lo que confirma que el mercado laboral está recuperando impulso tras el tropiezo del año pasado y podría dar a la Reserva Federal más margen para mantener las tasas de interés sin cambios en un contexto de aumento de la inflación derivado de la guerra con Irán.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 172.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado al alza de 179.000 en abril, según indicó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe de empleo, seguido con gran atención.
Los economistas encuestados por Reuters esperaban un incremento de 85.000 puestos de trabajo, tras el alza de 115.000 de abril. Las estimaciones sobre el crecimiento del empleo oscilaban entre 50.000 y 125.000. Este aumento se suma a las ganancias registradas en los dos meses anteriores.
Los economistas estimaban que la economía necesita crear entre cero y 50.000 puestos de trabajo al mes para seguir el ritmo del crecimiento de la población en edad de trabajar. La denominada tasa de equilibrio ha descendido debido a las medidas de control de la inmigración, que han reducido la población activa, lo que ha limitado el aumento de la tasa de desempleo.
Bajo número de despidos
La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3% por tercer mes consecutivo. La mejora en las nóminas refleja principalmente el bajo número de despidos. Las empresas se han mostrado cautas a la hora de impulsar la contratación, ya que se enfrentan a la incertidumbre, primero por los aranceles del presidente Donald Trump el año pasado y ahora por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.
Hasta ahora no hay indicios de que el conflicto de Oriente Medio, que ha desencadenado una subida de los precios del petróleo y de otros productos que se transportan a través del estrecho de Ormuz, esté teniendo un impacto significativo en el mercado laboral.
El estímulo fiscal, en forma de devoluciones de impuestos y aranceles, ha impulsado los beneficios empresariales y ha permitido a las empresas evitar despidos a gran escala, según los economistas.
La Corte Suprema anuló los aranceles en febrero y algunas empresas han solicitado devoluciones. Los beneficios empresariales aumentaron en US$ 40.400 millones en el primer trimestre y llevan subiendo desde el segundo trimestre de 2025.
A pesar de la solidez de las nóminas, el mercado laboral sigue en lo que los economistas han denominado un equilibrio de "contratación lenta, despido lento". Los mercados financieros esperan que la Fed mantenga su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,5%-3,75% hasta 2027.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Johann Harnoss, experto de BCG: “Chile tiene que definir en qué industrias y mercados del futuro quiere ser líder mundial en innovación”
El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete