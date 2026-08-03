Estados Unidos y Japón elevan la presión para defender el yen con una coordinación inédita

A fines de la semana pasada, ambos países realizaron su primera intervención conjunta en 15 años. Washington advirtió que no dudará en volver a actuar.

Estados Unidos y Japón advirtieron que están decididos a seguir defendiendo el yen, después de sacudir los mercados cambiarios con su primera intervención conjunta en 15 años.

Aún no está claro cuánto gastó Washington para ayudar a impulsar la moneda nipona desde su mínimo de cuatro décadas. Sin embargo, el repunte de la moneda apunta a intervenciones de mayor magnitud que las de 1998 y 2011, cuando la contribución de EEUU no superó los US$ 1.000 millones.

Se estima que Japón, por sí solo, destinó US$ 53 mil millones el jueves, lo que probablemente constituye un récord para un solo día.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió públicamente en X que EEUU “no dudará” en volver a intervenir en el mercado si es necesario. El lunes por la mañana, la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, confirmó la campaña conjunta, enviando una clara señal de que Tokio cuenta con un poderoso aliado en su intento por fortalecer la moneda.

Funcionarios de Corea del Sur también parecieron formar parte de la coordinación.

El yen llegó a subir hasta 1,4% frente al dólar durante las operaciones de la mañana de este lunes en Tokio, mientras el mercado asimilaba el mensaje.

“Este es un acontecimiento histórico. Es algo que el mercado no debería subestimar (...) Tiene el potencial de convertirse en un verdadero punto de inflexión en la cooperación cambiaria entre EEUU y Japón”, afirmó el asesor ejecutivo de SBI FXTrade, Yuji Saito.

Crecen las expectativas de nuevas intervenciones

Comienzan a surgir especulaciones sobre nuevas intervenciones conjuntas. También aumentan las expectativas de que la Reserva Federal y el Banco de Japón eleven las tasas de interés en septiembre, después de que la entidad japonesa mantuviera sin cambios su tasa de referencia el viernes, aunque advirtió sobre los riesgos inflacionarios.

Las dudas sobre los amplios planes de gasto de la primera ministra Sanae Takaichi también incrementan la probabilidad de una nueva depreciación del yen, reforzando el argumento a favor de una acción coordinada.

El Presidente de EEUU, Donald Trump, describió el domingo la ayuda de Washington como un simple gesto “de amistad”.

“Necesitaban un poco de ayuda y siempre estamos ahí para Japón”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, al destacar la “buena relación” entre ambos países.

En realidad, Washington también tiene sus propios incentivos. Como Japón es el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro estadounidense, cualquier venta de esos activos para financiar intervenciones cambiarias podría presionar al mercado de deuda de EEUU, justo cuando las preocupaciones por la inflación y la guerra con Irán están elevando los rendimientos.

Un yen más fuerte también aliviaría las críticas de que los exportadores japoneses se benefician injustamente de una moneda débil, una de las quejas recurrentes de Trump.

La última vez que EEUU y Japón intervinieron conjuntamente en favor del yen fue en 2011, cuando los países del Grupo de los Siete ayudaron a debilitar una moneda japonesa que estaba excesivamente fuerte.

Esa inusual coordinación internacional, al igual que la actual, no alcanzó la magnitud del Acuerdo Plaza de 1985, mediante el cual varias economías desarrolladas acordaron debilitar el dólar a través de intervenciones cambiarias.

Ese pacto modificó profundamente las expectativas sobre los tipos de cambio y dio paso a varios años de apreciación del yen.

La moneda japonesa llegó brevemente a cotizar en 155,23 por dólar durante la mañana del lunes. No estaba claro si las autoridades habían vuelto a intervenir o si el movimiento respondía a inversionistas nerviosos y operaciones algorítmicas.

Katayama declinó confirmar una nueva ronda de intervenciones, mientras que el principal diplomático cambiario de Japón, Atsushi Mimura, dejó claro que ambos países seguirán atentos a la evolución del mercado.

“Desde la declaración conjunta entre EEUU y Japón del pasado septiembre —e incluso antes— he mantenido una comunicación estrecha con el Tesoro estadounidense sobre diversos asuntos”, declaró Mimura a periodistas. “El verdadero trabajo empieza ahora y tenemos la intención de mantenernos encima de la situación”.

Japón amplía su arsenal

Las autoridades también están ampliando su arsenal. Katayama indicó que Japón utilizará en adelante una facilidad de la Reserva Federal que permite a los bancos centrales obtener dólares utilizando bonos del Tesoro como garantía.

Esa herramienta fue creada durante la fuerte volatilidad de los mercados en 2020, cuando la pandemia de Covid se propagó por todo el mundo.

La facilidad permite a Japón acceder hasta a US$ 60 mil millones diarios sin vender bonos del Tesoro, lo que limita cualquier impacto sobre los rendimientos en EEUU y amplía el potencial para futuras intervenciones.

“Se trata de maximizar el efecto de señalización y obtener el mayor impacto posible con las herramientas ya disponibles”, dijo Masahiko Loo, estratega sénior de renta fija de State Street Investment Management.

Como referencia, Japón probablemente gastó alrededor de US$ 34 mil millones interviniendo en el mercado cambiario el viernes, según un análisis de Bloomberg basado en las cuentas del banco central.

"La presión sobre el yen es estructural. Incluso si la intervención genera un repunte temporal, la demanda de dólares —incluida la de importadores y la destinada a adquisiciones en el exterior— probablemente termine revirtiéndolo", señaló el economista sénior para Japón de Bloomberg Intelligence, Taro Kimura.

Bessent y Japón

Las autoridades japonesas finalmente rompieron el silencio sobre la coordinación con EEUU después de que se difundiera una fotografía del bloc de notas de Bessent durante una reunión de gabinete, en el que figuraba un único punto en su lista de tareas: “Comprar yenes”.

Eso prácticamente eliminó las dudas del mercado y sugirió que Washington incluso estaba dispuesto a hacer pública su participación.

La reunión de Bessent con Katayama en Tokio en mayo, y una posterior conversación telefónica, ya habían alimentado durante meses las especulaciones sobre una acción coordinada y las condiciones para ponerla en marcha.

Bessent, cuyo profundo conocimiento de Japón se forjó durante décadas en el mundo de los fondos de cobertura, está adoptando un enfoque inusualmente firme para influir en la trayectoria económica del principal aliado asiático de EEUU.

En repetidas ocasiones ha insistido en que el Banco de Japón no debe quedarse rezagado en su lucha contra la deflación y en la importancia de permitir que la autoridad monetaria normalice su política.

Sin embargo, impulsar al Banco de Japón a subir las tasas en septiembre al mismo tiempo que la Reserva Federal parece improbable, dado que prevalece la percepción de que el Gobierno de Takaichi intenta frenar al banco central, no acelerar el endurecimiento de su política.

Aun así, los operadores del mercado aumentan sus apuestas a que el Banco de Japón actuará antes de lo previsto.

Los swaps a un día ya reflejan una probabilidad de 46% de un aumento de tasas en septiembre, frente a alrededor de 30% de hace una semana.

Mucho dependerá del comportamiento del yen durante las próximas semanas, afirmó Harumi Taguchi, economista principal de S&P Global Market Intelligence. “Si la intervención demuestra ser eficaz, creo que el Banco de Japón probablemente pospondrá un aumento de tasas en septiembre”, señaló.