Kevin Burgett, economista cofundador de Monetary Policy Analytics: “Unas tasas más altas (de la Fed) equilibrarían mejor los riesgos”

La semana pasada, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos, mantuvo la tasa de interés sin cambios en el rango de 3,5% y 3,75%. En esta ocasión, su presidente, Kevin Warsh, enfrentó una “vigorosa discusión familiar”, cuando tres de los 12 miembros del comité votaron contra la decisión, respaldando un aumento.

En conversación con DF, el economista senior y cofundador –junto con el exgobernador de la Fed, Larry Meyer– de la firma independiente Monetary Policy Analytics Macro, Kevin Burgett, evaluó el estado de la economía estadounidense, entregó su escenario base para el resto del año y se refirió a los cambios que Warsh ha implementado en las comunicaciones de la Fed.

- ¿Cómo caracteriza el momento actual de la economía de EEUU?

- La tasa de desempleo no es la más baja de la historia y tampoco llegó a ser tan alta. Las personas no sienten que el mercado sea muy favorable para encontrar empleo, pero los empleadores tampoco están despidiendo en gran medida. Junto con eso, los salarios no han sido exactamente bajos, pero tampoco han sido altos, y definitivamente no han estado subiendo. Eso ha sido muy importante para la Fed.

En tanto, la inflación ha estado demasiado alta durante demasiado tiempo, y en los últimos años han entrado en juego los aranceles, los precios del petróleo, la guerra con Irán y la demanda asociada a la inteligencia artificial (IA).

No ha sido un entorno exactamente cómodo.

“Los miembros de la Fed consideran (a los aranceles) como el único problema con los precios. Definitivamente los elevaron, pero no está claro que sea lo único”.

- La inflación sigue sobre la meta. ¿Qué explica su resistencia?

- Es un poco de inflación de servicios subyacentes y un poco de bienes subyacentes. No es inflación de la vivienda, por lo que me cuesta decir que esto es un desastre.

El riesgo aquí es que no lleguen al 2%, no que vaya a subir o a quedarse por encima del 3%.

Las presiones por el lado de los precios radican en que las empresas están luchando por traspasar costos, pero los consumidores se han resistido. La inflación de servicios estuvo muy por debajo del 2% en EEUU durante un tiempo antes de la pandemia. Ahora los bienes subyacentes y los servicios no habitacionales están mucho más altos.

Además están los aranceles, que los miembros de la Fed consideran como el único problema con los precios. Definitivamente los elevaron, pero no creo que sea lo único.

Entonces, no es una situación inmanejable, pero definitivamente es incómoda.

- Ha señalado que la Fed no siguió el camino adecuado, lo cual no lo atribuye a la guerra con Irán. ¿Por qué?

- Si volvemos al año pasado, la inflación estaba bajando de manera muy consistente y el mercado laboral se estaba enfriando, los salarios estaban bajando y la tasa de fondos federales todavía estaba en lo que llamamos claramente territorio restrictivo. Y luego, el año pasado flexibilizaron la política monetaria y comenzaron a culpar de todo a los aranceles y a factores puntuales, argumentando que, de no ser por eso, estaríamos básicamente en la meta.

Nunca pensé que habríamos estado en el 2% sin aranceles; creo que habríamos estado en torno al 2,5%, y el mercado laboral no estaba tan débil. Este año, el mercado laboral no solo no continuó debilitándose, sino que se ha estado recuperando.

En paralelo, la inflación no se mantuvo donde estaba, sino que repuntó.

No necesitaban flexibilizar tanto. En retrospectiva, la inflación merecía un poco más de atención en relación con el mercado laboral.

- ¿Qué senda de tasas prevé para el resto del año?

- Proyectamos que las mantendrán en este nivel hasta fin de año, aunque advertimos un riesgo de un endurecimiento.

Creo que unas tasas más altas equilibrarían mejor los riesgos. Si miras las proyecciones de un 3,3% o 3,4% de inflación subyacente para este año, y luego 2,5% para 2027, están diciendo básicamente que están de acuerdo con que la inflación baje de forma muy lenta.

Añadiría que mucha gente ha dicho que Warsh es un hawk, nosotros hemos sido mucho más escépticos al respecto. El comité es muy tolerante con una inflación alta e, incluso con un comité paciente, se está llegando al punto en que es muy complicado argumentar en contra de subir las tasas.

- ¿Cuál es el riesgo más serio? ¿Avanzar a tasas más altas y debilitar la economía, o no actuar y permitir un salto en la inflación?

- El segundo. Si miras la tasa de desempleo, entre sectores nada se ve demasiado débil. La inversión fuera de la IA no ha sido demasiado fuerte, pero parece poco probable que se detenga si las tasas son ligeramente más altas. La economía simplemente ha demostrado su resiliencia una y otra vez.

- ¿El cambio en las comunicaciones de la Fed impulsado por Warsh ha complicado el análisis?

- Si hubiera sido el FOMC de (Jerome) Powell, los mercados no habrían estado descontando una probabilidad del 30% de una subida de tasas. Pero lo estaban pensando, y está bastante claro que fue por el factor Warsh.

Este es un cambio de régimen. Warsh introduce este elemento de incertidumbre. Pero, de seguro, el resto de los miembros del comité no le darán vía libre para hacer lo que quiera.