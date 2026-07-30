Milei sigue adelante con sus reformas: este jueves es el turno del banco central de Argentina

El Presidente trasandino prepara un anuncio junto a su equipo económico. Se trata de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que ingresará para su discusión en la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei hablará esta noche a las 20 horas local (19:00 de Chile) por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La grabación será en el Salón Blanco de la Casa Rosada, junto al equipo económico.

El objetivo central es claro: prohibir por ley la emisión para financiar el déficit. La estabilidad del peso pasará a ser el mandato único y prioritario de la entidad , dejando atrás el “mandato ampliado” vigente desde 2012.

Quiénes redactaron el proyecto

De la elaboración participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, las tres cabezas económicas del Gobierno.

El texto ingresará a la Cámara de Diputados tras el receso invernal. En el oficialismo confían en que los votos necesarios ya están asegurados.

Sanciones penales y fin de las asistencias

La iniciativa incorpora una novedad dura: sanciones penales para funcionarios que violen la autonomía del Central o habiliten asistencia monetaria al Poder Ejecutivo. Es una señal directa hacia futuros gobiernos.

Se prohíbe además el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado, uno de los mecanismos más cuestionados de la última década.

Se endurecen, a su vez, los requisitos para remover al presidente y a los directores del BCRA. La idea es blindar la estabilidad institucional ante cambios de gobierno, para que la política monetaria no dependa del humor electoral de turno.

El “shutdown” al estilo estadounidense

Una de las piezas más llamativas es la incorporación de un mecanismo de “shutdown” o paralización administrativa, inspirado en el modelo de Estados Unidos. Se activaría si se agotan las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

Ese dispositivo impondría restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado. En la práctica, busca cerrar la salida del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes de gasto no autorizados por ley.