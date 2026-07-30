Milei sigue adelante con sus reformas: este jueves es el turno del banco central de Argentina
El Presidente trasandino prepara un anuncio junto a su equipo económico. Se trata de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que ingresará para su discusión en la Cámara de Diputados.
Noticias destacadas
El presidente Javier Milei hablará esta noche a las 20 horas local (19:00 de Chile) por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La grabación será en el Salón Blanco de la Casa Rosada, junto al equipo económico.
El objetivo central es claro: prohibir por ley la emisión para financiar el déficit. La estabilidad del peso pasará a ser el mandato único y prioritario de la entidad , dejando atrás el “mandato ampliado” vigente desde 2012.
Quiénes redactaron el proyecto
De la elaboración participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, las tres cabezas económicas del Gobierno.
El texto ingresará a la Cámara de Diputados tras el receso invernal. En el oficialismo confían en que los votos necesarios ya están asegurados.
Sanciones penales y fin de las asistencias
La iniciativa incorpora una novedad dura: sanciones penales para funcionarios que violen la autonomía del Central o habiliten asistencia monetaria al Poder Ejecutivo. Es una señal directa hacia futuros gobiernos.
Se prohíbe además el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado, uno de los mecanismos más cuestionados de la última década.
Se endurecen, a su vez, los requisitos para remover al presidente y a los directores del BCRA. La idea es blindar la estabilidad institucional ante cambios de gobierno, para que la política monetaria no dependa del humor electoral de turno.
El “shutdown” al estilo estadounidense
Una de las piezas más llamativas es la incorporación de un mecanismo de “shutdown” o paralización administrativa, inspirado en el modelo de Estados Unidos. Se activaría si se agotan las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
Ese dispositivo impondría restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado. En la práctica, busca cerrar la salida del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes de gasto no autorizados por ley.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: comienza formalización de 11 socios, exdirectivos y exejecutivos de la AGF y su filial ECapital
La diligencia se realizará por los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete