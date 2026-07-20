“Boom de inversión y “más optimistas que hace un año”: las expectativas que se tomaron el seminario Moneda Patria Investments

Como todos los años, los actores del mundo económico y financiero se dieron cita en el seminario de Moneda Patria Investments “From Global to Local” , realizado en el Hotel W.

El tema obligatorio que se habló en los pasillos del evento fue la aprobación del corazón del proyecto de reconstrucción del gobierno, que tiñó de optimismo a los asistentes, quienes aplaudieron con fuerza el ingreso del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al escenario del encuentro.

El puntapié inicial lo dio el dueño de casa y presidente de Moneda Patria Investments, Pablo Echeverría, cuyo discurso siempre es esperado por los actores del mercado.

Antes de comenzar su intervención, Echeverría agradeció la presencia de quienes expondrían en el mismo escenario más tarde: el ministro Quiroz; el viceministro de Economía argentino, José Luis Daza; el economista, Sebastián Edwards; el exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes; del senior advisor de Carlyle, Jeff Currie; además de representantes del mundo empresarial, académico y clientes de la administradora.

Aunque el seminario estaba enfocado en analizar las transformaciones globales y su impacto sobre la región, buena parte de la presentación de Echeverría estuvo dedicada a Chile.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El optimismo de Echeverría

A diferencia del tono que marcó su discurso hace un año, cuando advirtió sobre la necesidad de corregir el rumbo económico del país, esta vez aseguró que Chile se encuentra en un escenario distinto. “Estoy claramente más optimista respecto de Chile que hace un año”, afirmó.

Eso sí matizó que ese mayor optimismo no responde a que los problemas estructurales de Chile hayan desaparecido ni tampoco que una sola reforma será suficiente para revertir más de una década de bajo crecimiento. “Soy más optimista, porque el país parece estar recuperando claridad respecto de sus prioridades”, sostuvo.

En ese contexto, destacó los primeros avances impulsados por el gobierno de José Antonio Kast y, particularmente, el plan de reconstrucción nacional. “Quiero felicitar al ministro Quiroz, parlamentarios, autoridades y asesores que han contribuido al avance del plan de reconstrucción nacional”, señaló.

A su juicio, medidas como la reducción de la tributación corporativa -de 27% a 23%-, la mayor certeza para la inversión y la agilización de permisos representan “un cambio significativo de dirección y una señal concreta de que Chile quiere volver a competir por la inversión”.

Sin embargo, advirtió que el desafío recién comienza: “Este avance, aunque muy significativo, no es el punto de llegada”, dijo. Agregó que recuperar el dinamismo que según Echeverría perdió el país, requerirá perseverancia, capacidad de ejecución y una agenda de largo plazo.

“Los países no se desarrollan aprobando una sola reforma. Se desarrollan sosteniendo durante años instituciones y políticas que favorecen la inversión, la competencia, el empleo, la innovación y el crecimiento. Chile tiene nuevamente esa oportunidad. Y no podemos darnos el lujo de desaprovecharla”, añadió.

El presidente de Moneda Patria Investments, Pablo Echeverría.

Los cuatro ejes

Bajo esa premisa, Echeverría planteó cuatro prioridades que, a su juicio, debieran concentrar la discusión económica de los próximos años.

La primera apunta a recuperar el crecimiento mediante una mayor capacidad exportadora. Según explicó, Chile necesita volver a aumentar su producción y aprovechar el favorable escenario para industrias como la minería, el litio, las energías renovables, la salmonicultura, los alimentos, los servicios y el turismo.

“Necesitamos volver a producir más y recuperar participación en los mercados internacionales”, afirmó, cuestionando que el país produzca prácticamente el mismo volumen de cobre que hace dos décadas, pese al alto precio del metal.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El segundo eje es compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental mediante una regulación “exigente, técnica y predecible”, mientras que el tercero apunta a revitalizar el mercado de capitales reduciendo trabas regulatorias, facilitando el acceso de empresas medianas al financiamiento y promoviendo “más IPO (aperturas en bolsa), más liquidez y más competencia; no menos”.

Finalmente, abordó el mercado laboral, donde llamó a avanzar hacia un esquema más flexible que fomente el empleo formal, la capacitación y la productividad frente a desafíos como la inteligencia artificial y el envejecimiento de la población.

“El mejor programa social sigue siendo un buen empleo”, afirmó.

Además, sostuvo que estos cuatro ejes deben ir acompañados de cambios institucionales y una mejora en la seguridad pública, advirtiendo que “sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay crecimiento”.

El ministro Jorge Quiroz, junto al economista Sebastián Edwards.

“Generar boom de inversión”

El plato fuerte del evento fue la exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien, entre bulliciosos aplausos comenzó su presentación.

“Nuestro objetivo es generar un boom de inversión”, afirmó, destacando los aspectos centrales del proyecto de reactivación -que se encuentra aprobado en casi su totalidad por el Congreso- y solo resta resolver un artículo sobre recursos para compensar a los municipios por la exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años.

Junto con destacar normas como la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y lo referido al sector de la construcción, el secretario de Estado se la jugó por un pronóstico y anticipó que lo que recaudará el Fisco por las ventanas por repatriación de capitales y rebaja transitoria al impuesto a las donaciones será mucho mayor a lo estimado.

Quiroz afirmó que con la facilitación y agilidad de los permisos “nuestro objetivo es generar un boom de inversión. Tenemos un punto de partida interesante con el mayor monto proyectado de inversión en los últimos 10 años”.

Agregó que luego del proyecto “quedan cosas por hacer, como el desarrollo del mercado de capitales, porque somos unos convencidos de que no hay crecimiento sin desarrollo del mercado de capitales. Tenemos que volver a la idea de transformar a Chile en un centro financiero”.

Asimismo, planteó que su cartera seguirá trabajando por “devolver la esperanza del crecimiento a los chilenos”.

Sobre el artículo pendiente en el Senado en el proyecto de reactivación sobre restitución de recursos a municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años, Quiroz dijo que “es un tema que da lo mismo cómo se vote, esperamos que positivamente, pero que los legisladores decidan. Es una recompensa a los municipios por menores recursos, pero no es de lo central del proyecto”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los tres pilares y el CAE

El jefe de la billetera fiscal también se refirió a los fundamentos de la reforma prácticamente aprobada, destacando el impulso a la libertad de permisos.

“Pedir 400 permisos para un proyecto minero, además de una evaluación de impacto ambiental, es un poco mucho”, dijo.

Luego apuntó al fundamento del retorno: “No hay inversión ni empresas sin retorno, que sea atractivo y coherente con los riesgos que se corren”.

Y cerró con lo que denominó un “factor cultural” ligado a la dignidad del emprendimiento, “que quien emprenda debe ser tratado con relativa dignidad, no puede ser permanentemente denostado”.

Además, destacó la gestión como una forma de mejorar los ingresos del Estado, poniendo como ejemplo el incremento en la recaudación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) que pasó de US$ 23 millones el año pasado a US$ 109 millones hoy, y adelantó que la meta es llegar a los US$ 200 millones a fin de año y US$ 300 millones para el próximo.

También, mencionó como un esfuerzo del gobierno el ajuste de gasto público, que apuntaba originalmente a un 3% por ministerio y terminó siendo de 2%, en línea con la meta de un déficit fiscal efectivo de 2% del PIB.

Respecto al crédito contra el Impuesto de primera categoría para las empresas que exporten servicios del conocimiento en la economía digital, recordó que podrán imputar el 15% de las remuneraciones, con un tope de 75 UTM por trabajador al año.

Reconoció que se trata de una iniciativa que le “copió” a Argentina, explicando que en la actualidad las exportaciones de conocimiento mueven unos US$ 3.300 millones anuales y que “crece al 10% por año”, por lo que se busca impulsar este sector con la medida que contiene el proyecto de reconstrucción.

Medidas por temporales en Chile

Quiroz luego de su intervención viajó de inmediato a la zona norte para acompañar al Presidente José Antonio Kast en Vallenar, donde a mediodía anunciará medidas económicas para enfrentar los daños ocasionados por los temporales.

Destacó en ese contexto que “los recursos no salen de la nada, salen del crecimiento y de la racionalización del gasto. Es por eso que hay que escoger entre camiones o mantequilla y en eso estamos”.