Warsh valoró la “pelea familiar” en una Fed que votó dividida por mantener intacta la tasa de interés

Con tres votos en contra, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dejó por quinta vez consecutiva el tipo rector en un rango de 3,5%-3,75%.

La Reserva Federal (Fed) decidió este miércoles mantener la tasa de interés sin cambios, en un rango de 3,5%-3,75%, por quinta vez consecutiva, en medio de un ambiente de disensos y desafiando la presión de los mercados para que aumenten los costos de endeudamiento, en un momento en que la guerra de Donald Trump contra Irán desata un nuevo impulso inflacionario.

Este miércoles, tres de los 12 miembros de la Fed respaldaron un aumento de un cuarto de punto ante las señales de que las empresas y los hogares de sus distritos están teniendo dificultades para hacer frente a una inflación más alta.

De hecho, previo al encuentro que comenzó el martes, funcionarios del central estadounidense habían hecho saber su inclinación por una política monetaria más restrictica, entre ellos la presidente la Fed de Cleveland, Beth Hammack; la de Minneapolis, Neel Kashkari y el gobernador Christopher Waller.

Se sumó al grupo la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, quien fue más clara al indicar directamente que la tasa debiera estar “moderadamente” más alta.

“Pedí una buena discusión familiar, y la tuve”, dijo el presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien previo a asumir el liderazgo se había manifestado en favor de tasas de interés más bajas, lo que era bien vitso por el Donald Trump, quien lo nominó al cargo.

“La mayor parte de nuestra conversación giró en torno a las grandes cuestiones que afectan a la conducción de la política monetaria. No las evitamos. No les teníamos miedo. Hubo mucha más interacción entre mis colegas. Fue una verdadera discusión familiar”, agregó Warsh.

Respecto a la definición adoptada, el banquero central dijo que “la describiría como una revisión de las grandes cuestiones difíciles, y como una reflexión sobre cuál es nuestra tarea para intentar resolver esas cuestiones en el futuro”.

De todas maneras, se dio a enternder que un eventual alza de los tipos podrían producirse ya en septiembre, dado que el rápido aumento de los precios de la energía amenaza con convertirse en un episodio generalizado de inflación.

"Para algunos hogares, empresas y profesionales del mercado, cinco años de alta inflación han dejado una impresión errónea —difícil de erradicar— de que el objetivo implícito de inflación de la Reserva Federal era de alguna manera superior al 2%", afirmó Warsh.

"Permítanme reiterar: no existe un objetivo de inflación flexible. No existe un objetivo implícito flexible, al menos no durante la gestión de este comité", indicó el sucesor de Jerome powell.

"Si se basan en los datos de la última reunión de la Reserva Federal del 17 de junio, tanto la inflación como el empleo resultaron más débiles de lo esperado por el mercado, lo que debería atenuar la urgencia de subir los tipos. A menos que el propio Warsh presente argumentos muy sólidos a favor de las subidas, pero debería haberlo hecho en junio, no tras la publicación de datos más débiles", dijo poco antes de la decisión el director global de operaciones de AllianceBernstein, Matthew Scott.

Ahora, los economistas estarán analizando minuciosamente el anuncio de este miércoles y la conferencia de prensa de Kevin Warsh en busca de indicios sobre cómo los responsables políticos podrían abordar la inflación.

En la reunión del mes pasado, el banco central suprimió un lenguaje que indicaba una tendencia a bajar las tasas de interés en respuesta al aumento de los precios. Las actas de la reunión reflejaron la creciente preocupación entre los responsables políticos por el impacto en los precios de la demanda impulsada por la inteligencia artificial, la guerra en Oriente Medio y los aranceles.

Si bien Warsh ha insistido en que no tolera una inflación persistentemente alta, el presidente de la Reserva Federal ha intentado alejarse de la práctica de proporcionar "orientación prospectiva" a los mercados que indique cómo podría cambiar la política monetaria en el futuro.