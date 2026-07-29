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Warsh valoró la “pelea familiar” en una Fed que votó dividida por mantener intacta la tasa de interés

Con tres votos en contra, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dejó por quinta vez consecutiva el tipo rector en un rango de 3,5%-3,75%.

Por: M. Arteaga y F. Guerrero

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 14:05 hrs.

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<p>Warsh valoró la “pelea familiar” en una Fed que votó dividida por mantener intacta la tasa de interés</p>

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