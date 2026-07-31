Macarena Letelier y Javier Vergara:“La herencia empieza mucho antes de la sucesión”: la oportunidad que abre la rebaja al impuesto a las donaciones

Los especialistas plantean que el incentivo tributario puede convertirse en una herramienta para ordenar el traspaso patrimonial, respetar la voluntad del fundador y proteger el legado familiar.

La rebaja transitoria del 50% del impuesto a las donaciones puede terminar haciendo mucho más que reducir la carga tributaria de quienes decidan transferir parte de su patrimonio en vida. Para la directora legal de Valtin Consulting, Macarena Letelier, y el socio de la firma, Javier Vergara, la principal oportunidad es que invita a adelantar conversaciones que muchas empresas familiares han postergado durante años, permitiendo ordenar la sucesión, transparentar el patrimonio y prevenir conflictos antes de que sea demasiado tarde.

- Hasta ahora la discusión se ha concentrado casi exclusivamente en el beneficio tributario. Ustedes plantean que el principal efecto puede ser otro.

- Macarena Letelier (ML): La sucesión involucra una muerte, entonces siempre es difícil. Por eso, esta es una ventana para los patrimonios, más allá de su cuantía (...) Uno no puede ver esta norma solo desde el impacto económico, la herencia parte antes que la sucesión, y creo que lo último que quiere quien construyó un patrimonio es generar un conflicto.

- Javier Vergara (JV): Antes la donación era bien compleja operativamente. Esto entrega una ventana para tener esas conversaciones, porque cuando las familias se rompen, se rompen para siempre.

- En la práctica ¿qué cambia?

- ML: Este proyecto tiene dos grandes titulares. Uno, que es la rebaja del impuesto a las donaciones y la recaudación anticipada para el Estado, pero también resuelve muchos problemas prácticos. Por ejemplo, facilita el traspaso de bienes a hijos o al cónyuge; aborda la falta de liquidez para pagar el impuesto, permitiendo que este pueda cubrirse con las mismas acciones o con el patrimonio de la sociedad que se está donando. Además, reconoce el valor del impuesto pagado frente a un crédito. Es un proyecto muy bien pensado.

- ¿Cuál es el principal problema al que se exponen las empresas familiares cuando llega el recambio generacional?

- ML: De gobernanza. Hoy se trabaja con principios de gobierno corporativo para empresas abiertas, pero ¿por qué no llevarlos a una organización familiar? Principios como la transparencia, la certeza y la anticipación de conflictos futuros.

Cuando no se da el tiempo necesario para conversar, aparecen expectativas frustradas, porque no se han valorizado los activos. Sabemos lo que tenemos, pero no cuánto vale. Esta norma permite abordar eso con el fundador vivo, respetando su decisión. Incluso, se pueden utilizar modelos como la donación de la nuda propiedad, manteniendo el usufructo. Así, la transparencia y las buenas prácticas se hacen realidad de la mano del fundador. Esa es una oportunidad mucho mayor que el beneficio tributario.

“Es un proceso de transferencia patrimonial con el fundador vivo, que ordena el proceso y cuya voluntad se respeta. Puede corregir problemas, explicar decisiones y acompañar el traspaso”, dice Letelier.

- ¿Esto podría evitar que empresas que han pasado de generación en generación terminen vendiéndose porque los herederos no lograron ponerse de acuerdo?

- JV: Creemos que es una muy buena oportunidad para evitar ese tipo de situaciones, haciendo una transición ordenada hacia la segunda o la tercera generación y permitiendo que el legado familiar perdure en el tiempo.

Hay que hacerse cargo ahora. El período es de 12 meses, es muy acotado, y hay muchas cosas operativas que hacer, pero la familia no lo debe ver solo como una oportunidad para donar y pagar menos impuesto, sino también para organizarse mejor.

- ¿Los 12 meses son un plazo suficiente?

- JV: Era importante que el tiempo fuera acotado. Si hubieran dado cinco años, probablemente todo habría terminado haciéndose en el último. Este plazo obliga a tomar decisiones y sentarse a conversar ahora.

Pero también es un plazo medio tramposo, porque estas conversaciones toman tiempo y valorizar los activos puede demorar dos, tres o cuatro meses.

- ¿Qué recomendaciones dan para enfrentar esta conversación?

- ML: Lo miraría desde la oportunidad que entrega una política pública que invita a sentarse a conversar. También hay que entender que no es una liberalización irrestricta. La rebaja está acotada por parentesco, montos, plazos y por el pago efectivo del impuesto. Para cerrar la escritura pública, el impuesto tiene que estar pagado y se debe acompañar una declaración jurada respecto de los legitimarios.

Además, obliga a realizar valorizaciones actuales de los bienes, que es un ejercicio que se debiera hacer constantemente. Uno puede creer que su empresa vale una determinada cantidad, pero tal vez ese valor corresponde a otro momento o puede ser incluso mayor. Eso permite manejar las expectativas.

JV: Mi recomendación es partir ahora. Hay que conversar, valorizar los activos y revisar la estructura patrimonial. Es un proceso que toma tiempo y, si se deja para el próximo año, probablemente no se va a alcanzar.

“Mi recomendación es partir ahora. Hay que conversar, valorizar los activos y revisar la estructura patrimonial. Es un proceso que toma tiempo”, plantea Vergara.

¿Menos problemas judiciales?

- Uno de los puntos que ustedes destacan es la necesidad de actualizar las valorizaciones. ¿Qué tan habitual es este ejercicio en las empresas familiares?

- JV: Depende mucho del tamaño. Los family office más sofisticados valorizan su patrimonio todos los años. Si uno baja a empresas medianas, prácticamente no ocurre.

Están preocupados del negocio y del día a día, no de cuánto vale su patrimonio, porque no tienen intención de venderlo. Pero valorizar exige tener la contabilidad al día, información de gestión y muchos antecedentes. No es un ejercicio simple.

- ¿Esto puede reducir los conflictos que después llegan a tribunales?

- ML: Es un proceso de transferencia patrimonial con el fundador vivo, que ordena el proceso y cuya voluntad se respeta. Puede corregir problemas, explicar decisiones y acompañar el traspaso.

¿Va a eliminar todos los conflictos? No. El conflicto siempre existe. Pero sí entrega muchas más herramientas para gestionarlo.

- ¿Qué tan lejos estamos hoy de los principios de gobernanza en las empresas familiares?

- ML: Diría que todavía estamos al debe en prevención temprana de conflictos.

Las conversaciones incómodas se dejan para después y aparecen cuando se abre una sucesión. Esta ley abre una oportunidad para conversar.

Siempre digo que conversar es de valientes. Si alguien fue capaz de construir un patrimonio y una empresa, también puede liderar este proceso. Los principios de gobierno corporativo tienen mucho espacio para instalarse en el ámbito familiar.

- JV: Además, las familias crecen. No es lo mismo administrar una empresa cuya familia cabe alrededor de una mesa que una que ya necesita un auditorio. Eso obliga a fortalecer los protocolos familiares y la transparencia.

- No todas las familias son iguales. ¿Qué ocurre cuando hay hijos que no participan en la empresa o que requieren una protección especial?

- ML: Justamente por eso estas conversaciones son tan importantes. No todos los hijos tienen las mismas necesidades ni cumplen el mismo rol dentro de la empresa familiar.

Puede haber un hijo que trabaja hace años en el negocio, otro que nunca participó, otro que desarrolló su vida profesional por otro camino o incluso un hijo con discapacidad que va a requerir un resguardo distinto. Todas esas realidades deben poder conversarse mientras el fundador está presente.

La donación en vida permite precisamente eso: explicar las decisiones, respetar la voluntad de quien construyó el patrimonio y hacerse cargo de las distintas necesidades de cada integrante de la familia, reduciendo el riesgo de conflictos futuros.

JV: Ahí está el verdadero valor de esta herramienta. Cuando esas conversaciones ocurren en vida, es mucho más fácil que todos comprendan las razones detrás de las decisiones.

– Esta norma ¿democratiza la donación?

- ML: Durante muchos años donar fue un proceso complejo. Había que pasar por el trámite de la insinuación judicial, que hoy puede tardar años producto de la carga de los tribunales.

Esta ley democratiza esa institucionalidad. Ya no es una herramienta reservada para grandes patrimonios o grandes empresas familiares. Cualquier familia que quiera ordenar su patrimonio puede hacerlo, porque la norma no distingue por el tamaño del patrimonio.