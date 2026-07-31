Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política DF TAX
DF TAX

Macarena Letelier y Javier Vergara:“La herencia empieza mucho antes de la sucesión”: la oportunidad que abre la rebaja al impuesto a las donaciones

Los especialistas plantean que el incentivo tributario puede convertirse en una herramienta para ordenar el traspaso patrimonial, respetar la voluntad del fundador y proteger el legado familiar.

Por: Carolina León

Publicado: Domingo 2 de agosto de 2026 a las 19:28 hrs.

Carolina León
<p>Foto: Verónica Ortíz</p>

Foto: Verónica Ortíz

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Pedro Pablo Larraín: Las redes y negocios que creó el “sastre” que ahora enfrenta a la justicia
2
DF MAS

¿En qué está Betterfly? La apuesta por EEUU, las críticas y las rondas pendientes, en voz de Eduardo della Maggiora
3
DF MAS

Cómo cayó en desgracia Leopold Aschenbrenner, el “niño prodigio” de la IA
4
DF MAS

“Relato de una conspiración”: Cómo se armó el documental de Carlos Cardoen y su conflicto con EEUU
5
DF MAS

¿En cuánto se vende la casa donde han vivido Herman Chadwick Valdés, Máximo Pacheco y Román Blanco?
6
DF MAS

Una caleta, una fuente de soda y una posible expansión internacional: los planes de Mareida tras su primer año en Londres
7
DF MAS

Latam crea sociedad para invertir en startups
8
DF MAS

La batalla sin fin de los Meier en Ecuador
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete