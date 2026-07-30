Tribunal Constitucional otorga tres días a la oposición para corregir “cuestiones formales” en requerimientos por proyecto de reactivación
Desde el equipo jurídico de la oposición se señaló que lo ocurrido es habitual y que a la brevedad se solucionará los aspectos formales que en nada se refieren a los antecedentes de fondo.
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Por mayoría, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió otorgar un plazo de tres días a parlamentarios de oposición para corregir aspectos de forma en dos de los tres requerimientos presentados para impugnar normas del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción sobre materias ambientales y de invariabilidad tributaria.
El TC informó que “de forma previa a pronunciarse sobre los requisitos de admisión a trámite se dispuso otorgar un plazo de tres días a las partes requirentes” del requerimiento de los senadores por la indemnización por anulación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y el de los diputados por la RCA e invariabilidad tributaria.
Lo anterior, según explicaron en el TC “para subsanar cuestiones formales de ambos requerimientos, por su parte, el pleno del tribunal dejó en estudio los antecedentes del tercer requerimiento (de senadores por invariabilidad); y una vez transcurrido ese plazo otorgado, el pleno del TC observará el cumplimiento de las exigencias de admisión a trámite provistas en la constitución y la ley”.
Desde el equipo jurídico de la oposición se señaló que lo ocurrido es habitual y que a la brevedad se solucionarán los aspectos formales que en nada se refieren a los antecedentes de fondo para impugnar las dos materias de la reforma que impulsa el gobierno.
El plazo para resolver los aspectos formales vence la medianoche del domingo y luego se espera que el TC resuelva -y eventualmente- fije una fecha para los alegatos de ambas partes sobre las materias en conflicto.
El senador de la UDI, Iván Moreira, comentó el traspié de la oposición en el TC: “Espero que el requerimiento de la oposición no haya sido elaborado solo con inteligencia artificial, porque si el propio tribunal les otorgó tres días para subsanar observaciones, es evidente que la presentación tenía deficiencias”.
Respecto a los temas de fondo en disputa, dijo que confía "en que el gobierno ha actuado conforme a la Constitución y que el fallo definitivo terminará por legitimar, una vez más, esta mega reforma”.
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