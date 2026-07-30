“No habrá ningún trato si habla gente que no tiene que ver con las negociaciones”: embajador de EEUU golpea la mesa ante críticas de ministros chilenos por aranceles

El representante estadounidense criticó el tono del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien dijo que los aranceles eran “una farsa”.

El episodio por los aranceles aplicados por Estados Unidos a Chile sumó este jueves un nuevo capítulo de tensiones.

Esta vez quien abordó el tema fue el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien criticó el tono de quienes -desde el Ejecutivo- han cuestionado los grávamenes, como el ministro de Defensa, Fernando Barros, y su par de Agricultura, Jaime Campos.

Este último, por ejemplo, sostuvo el pasado martes que el motivo de las sobretasas -alusivas a posibilidad de trabajo forzoso- eran “la chiva que inventaron para imponernos esta medida”.

“Es muy decepcionante que cuando hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver hagan comentarios, especialmente cuando usan palabras como ‘farsa’”, dijo Judd esta mañana, en el marco de una actividad en la Universidad San Sebastián (USS).

A pesar de la crítica al jefe de la cartera agrícola, Judd recalcó que “tenemos que dejar que esto (las negociaciones) continúe y ver qué sale de esto, pero nada ha finalizado aún”.

El embajador además aseguró que los aranceles están amparados por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos, vigente desde el 2004, y que las sobretasas pueden aplicarse cuando “algunas cosas no concuerdan”.

Sobre este punto, dijo dudar de “si los ministros realmente han leído el tratado de libre comercio”, ya que en su opinión “siempre es bueno estar al corriente de lo que el tratado dice”.