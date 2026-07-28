Ministro Campos declara emergencia agrícola y critica aranceles de EEUU: "Es una actuación arbitraria que vulnera el TLC con Chile"
Agricultura informó que en Atacama la medida regirá en los sectores de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Mientras que en Coquimbo y Valparaíso será para toda la región.
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La declaración de emergencia agrícola que oficializó este martes el Ministerio de Agricultura quedó acompañada de un duro cuestionamiento del titular la cartera, Jaime Campos, a la decisión de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles a las exportaciones chilenas.
Consultado por el impacto que tendrá la medida sobre el sector agrícola, el secretario de Estado calificó la decisión como una "pésima noticia" y acusó que Washington está incumpliendo el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con Chile. "Lo que se está haciendo en relación con Chile es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, porque está vulnerando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito y principios básicos del comercio internacional", afirmó.
Campos sostuvo que la medida afectará la competitividad de las exportaciones nacionales, particularmente las agrícolas, al imponer nuevos costos a un sector que depende fuertemente de los mercados internacionales. "Esta medida impone una carga a todo el sector exportador chileno y particularmente al sector agrícola, haciéndonos menos competitivos", señaló.
Sobre este escenario, indicó que el Gobierno continuará privilegiando la vía diplomática para intentar revertir la decisión estadounidense. "Frente a una potencia como Estados Unidos corresponde seguir dialogando y negociando. La agricultura, como tantas veces ha ocurrido, y todo el sector productivo nacional tendrán que adecuarse a esta nueva realidad", sostuvo.
El ministro agregó que los nuevos gravámenes representan "un muy mal precedente para la economía mundial" y cuestionó además el argumento utilizado por Washington para justificar la medida. "Sostener que en Chile existe trabajo forzado carece de sustento", afirmó.
Emergencia Agrícola
En la misma actividad, el Ministerio de Agricultura oficializó la declaración de emergencia agrícola para las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, en la Región de Atacama; toda la Región de Coquimbo; y las provincias continentales de Valparaíso, debido a los daños provocados por el sistema frontal registrado la semana pasada.
Asimismom, Campos explicó que la medida busca que el ministerio y sus servicios pueden hacer reasignación de los recursos que están contemplados en la ley de Presupuesto para ir en ayuda de quienes más lo necesitan.
Campos esta mañana se reunió con los directores nacionales de los servicios dependientes del ministerio para coordinar la manera en que están actuando para ir en ayuda de los damnificados en el mundo rural y agrícola.
También anunció que el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) ya resolvió que a todos sus usuarios que tengan créditos pendientes y hayan sido damnificados como consecuencia de este fenómeno, se les otorgará una prórroga de 90 días en el vencimiento de sus obligaciones, plazo que incluso puede seguir prorrogándose.
El ministro indicó que la infraestructura agrícola en general del país hasta ahora no se ha visto afectada, aunque no descartó que existan alzas de precios debido a que “en los precios en la agricultura no hay una regla de oro, los precios los fijan la ley de la oferta y la demanda”.
La autoridad afirmó que aún no existe un catastro de daños definitivo en el sector agrícola, por lo que “todavía no podemos acceder a los fondos que provienen del ministerio de Hacienda como consecuencia del estado de catástrofe que se declaró en el país”.
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