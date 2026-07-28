Kast alista maletas para China: en noviembre realizará visita oficial para reunirse con Xi Jinping y participar en Apec
El Presidente José Antonio Kast tiene previsto asistir a la APEC 2026 que se realizará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la ciudad china de Shenzhen.
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“Profundizaremos nuestra relación con Asia, una de las regiones más dinámicas del planeta”, señaló el canciller Francisco Pérez Mackenna, en su cuenta pública hace dos semanas, en cuyo marco adelantó que en noviembre próximo el Presidente José Antonio Kast realizará una visita oficial a China y participará en la Cumbre de APEC que se desarrollará en ese país “para profundizar una relación económica decisiva para el futuro de Chile”.
En la oportunidad, el ministro señaló que “en estos mismos días, mientras rendimos esta cuenta, nuestro subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, sostiene consultas políticas en Beijing, preparando esa agenda”.
La Cumbre APEC 2026 se realizará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la ciudad de Shenzhen, centrada en los temas de apertura, innovación y cooperación; la visita oficial de Kast a la capital china podría ser antes o después de ese evento lo que se debe acordar en las próximas semanas con la contraparte asiática.
A Kast lo acompañarían en su visita al gigante asiático el canciller, el ministro de Agricultura, la ministra de Ciencia y representantes del parlamento y el sector privado en una lista que está en proceso de elaboración.
Y es que China, nuestro principal socio comercial, es un aliado comercial que en el contexto actual de aranceles unilaterales impuestos por Estados Unidos a varios países, entre ellos Chile con un 12,5%; toma una relevancia especial para La Moneda la vinculación con el gigante asiático a pesar de los resquemores de la Casa Blanca.
Fuentes de cancillería, señalan que la agenda en Beijing se está preparando con especial reserva y que comprendería como hito central una reunión con el Presidente de China, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo, que es el principal escenario donde el mandatario chino recibe a líderes mundiales y encabeza cumbres políticas.
En mayo de 2026, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez inició la primera visita oficial de una autoridad del actual gobierno a ese país. Primero visitó Suzhou para participar en la Reunión de ministros responsables del comercio (MRT) de APEC, y luego Beijing para presidir la XXII comisión mixta económica y comercial Chile-China y reunirse con autoridades de Gobierno, con foco en la profundización de la relación bilateral con el primer socio comercial de Chile.
La agenda incluyó también un encuentro con el viceministro de la administración general de aduanas de China, Hu Haiping, donde se discutieron temáticas como las exportaciones de fruta chilena a China, uno de sus principales destinos.
El 26 de mayo de 2026 el Presidente Kast nombró como embajador de Chile en China al diplomático de carrera y abogado, Alfonso Silva, quien en su trayectoria se ha desempeñado como subsecretario de Relaciones Exteriores y embajador en Estados Unidos, India y Canadá. La misión de Silva es profundizar la relación bilateral y el pragmatismo económico con el gigante asiático en un escenario internacional estratégico para las inversiones mineras y comerciales.
Desde una perspectiva de las exportaciones chilenas, en cifras de cancillería los principales destinos continúan siendo China, que concentra un 36,8% de los envíos, seguido por Estados Unidos 16%; y luego viene el grupo de países que integran el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) con el 13,8%.
Durante la administración anterior, el exPresidente Gabriel Boric viajó a China en dos oportunidades como mandatario: en octubre de 2023 en una visita de Estado y en mayo de 2025 en una visita de trabajo y participación en el Foro China-CELAC.
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