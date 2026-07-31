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Latam crea sociedad para invertir en startups

En mayo la aerolínea chilena constituyó una sociedad para, entre otras cosas, invertir en proyectos tecnológicos.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 1 de agosto de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>Latam crea sociedad para invertir en startups</p>

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