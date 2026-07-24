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El desconocido plan del empresario Pablo Medina para dar trabajo a presos

Su compañía, la Inmobiliaria Fundamenta, encarga a reclusos de la Penitenciaría de Santiago que le provean de parte del mobiliario que va en las obras de la firma, y ahora comenzó también a encargar la ropa de trabajo de los obreros, en un modelo de negocios que quiere hacer escalable. “Aspiro a que el Estado pueda invertir en la rehabilitación de estas personas a través de subsidiar a las empresas a que contraten a hombres o mujeres que hayan tenido experiencia delictual”, dice.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>El desconocido plan del empresario Pablo Medina para dar trabajo a presos</p>

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