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Un negocio en las alturas el silencioso avance de Doppelmayr en Chile

Para el próximo 30 de julio el MOP tiene agendada la presentación de ofertas en la licitación para un teleférico en Tarapacá, que uniría Alto Hospicio con Iquique. El primer interesado que figura en una lista del ministerio es esta firma de origen austriaco, la mayor del mundo en la construcción de teleféricos urbanos, de alta montaña e incluso para instalaciones industriales. Con casi 16 mil obras, varios récord Guinness a su haber y al mando de Michael Doppelmayr, la cuarta generación a cargo, la compañía está con un plan de incrementar presencia en Chile y Latinoamérica. En el país ya es parte del consorcio tras el Teleférico Bicentenario que está a las puertas de empezar las pruebas de operación con peso en las cabinas. Y van por más: buscan proyectos en el área minera, evalúan ascensores en Valparaíso y hasta participar, con su subsidiaria de trenes ligeros, en el proyecto hacia el aeropuerto.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Un negocio en las alturas el silencioso avance de Doppelmayr en Chile</p>

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