Un negocio en las alturas el silencioso avance de Doppelmayr en Chile

Para el próximo 30 de julio el MOP tiene agendada la presentación de ofertas en la licitación para un teleférico en Tarapacá, que uniría Alto Hospicio con Iquique. El primer interesado que figura en una lista del ministerio es esta firma de origen austriaco, la mayor del mundo en la construcción de teleféricos urbanos, de alta montaña e incluso para instalaciones industriales. Con casi 16 mil obras, varios récord Guinness a su haber y al mando de Michael Doppelmayr, la cuarta generación a cargo, la compañía está con un plan de incrementar presencia en Chile y Latinoamérica. En el país ya es parte del consorcio tras el Teleférico Bicentenario que está a las puertas de empezar las pruebas de operación con peso en las cabinas. Y van por más: buscan proyectos en el área minera, evalúan ascensores en Valparaíso y hasta participar, con su subsidiaria de trenes ligeros, en el proyecto hacia el aeropuerto.

“Hoy en día, Latinoamérica es el epicentro de los teleféricos urbanos como medio de transporte eficiente”, dice un reciente documento, de este 2026, que hace unas semanas publicó la firma europea Doppelmayr, el mayor actor del mundo en la fabricación y operación de teleféricos. La misma firma que también hace pocas semanas, en su anuario, por primera hizo alusión a Chile, en particular al primer teleférico que puso en marcha en el país, el conocido como Pío Nono, en el Cerro San Cristóbal.



Tales menciones dan cuenta de que, para la europea, América Latina y Chile en particular, se ha ido posicionando como un mercado al que quieren entrar con mayor fuerza, atendido a que ven aquí un lugar óptimo y tierra fértil para más de sus proyectos. No sólo por el ambiente de negocios, sino que por las condiciones geográficas específicas de Chile, que lo hace propicio para este tipo de infraestructura como modo de transporte público, conectando en pocos kilómetros puntos de costa o valles con sectores más altos, cerros e incluso cordilleranos, y a los que la autoridad les está dando cada vez más cabida, como forma de descongestionar las rutas viales y reducir el uso de combustibles fósiles, al ser eléctrico.



Datos revelados hace un mes por el MOP muestran que Doppelmayr está en el primer lugar del listado de interesados para el siguiente concurso agendado en Chile para llevar a cabo un teleférico urbano. Se trata del proyecto en la región de Tarapacá que unirá Alto Hospicio con Iquique, el TAHI como se le conoce entre potenciales postores, una iniciativa que incluye un trazado de 5,7 kilómetros, un costo equivalente a unos US$ 126 millones (3.250.000 UF) de inversión y que despertó el interés de varios actores. Entre ellos está también Icafal -a través de su brazo inversor Icafal Inversiones-, así como otros actores internacionales, incluidos interesados de origen chino, como China Engineering Company.



Según el calendario vigente en el MOP, al cierre de esta edición, la entrega de ofertas técnicas y económicas para el TAHI está agendada para este jueves 30 de julio, con miras a que la apertura de ofertas económicas ocurra el 27 de agosto, si bien personas involucradas indican que existía la posibilidad de que estas fechas fueran aplazadas por la autoridad ante peticiones de potenciales postores y en función de que alcancen a llegar oferentes. Así, las partes aún tienen tiempo para afinar los consorcios.



“Nosotros vamos a participar en la licitación del TAHI. Nuestra misión es participar en todos los proyectos posibles”, dicen cercanos a Doppelmayr, interés que ha quedado registrado en la plataforma de Ley de Lobby. El gerente general de la firma en Chile Peter Studer (ver recuadro) tiene registradas varias reuniones con autoridades del MOP por este específico proyecto.



Y es que la experiencia de Doppelmayr en este ámbito de negocios, el Nivel +1 -en las alturas-, es más que extensa en el mundo.

Cuarta generación familiar

Fundada en 1893, el puntapié inicial de la compañía lo dio Konrad Doppelmayr, cuando abrió un taller de herrería y maquinaria en Rickenbach, un barrio histórico situado en la localidad de Wolfurt, Austria, si bien el cambio de foco de ser un negocio industrial al rubro de teleféricos comenzó en 1937 con su primer proyecto de telesillas para el esquí, en Zürs am Arlberg. Y de ahí en más vendría un siglo de expansión por el mundo, con teleféricos de distintos tipos y usos, para centros de esquí y turísticos de montaña, de transporte urbano público, pero también para transporte a granel, bultos y cargas, transformándolos en los mayores en su rubro, incluida una fusión con la firma Garaventa, en 2002.



Con sus plantas principales en Wolfurt (Austria, donde están sus headquarters) y Goldau (Suiza) y vigente la familia Doppelmayr con el bisnieto del fundador Michael Doppelmayr en la presidencia en el consejo de administración de la firma -la cuarta generación-, en el mundo la compañía ha construido más de 15.700 sistemas de teleféricos para clientes de 97 países, a un ritmo de 100 proyectos al año. Su último reporte de resultados da cuenta de que para el período de negocios que miden desde el 1 de abril al 31 de marzo, en 2024-2025 tuvo ingresos por ventas por 1.197 millones de euros. Sus principales mercados son Suiza, Francia e Italia (24%) y Estados Unidos y Canadá (24%). Pero el mercado latinoamericano -opera en Mexico, Bolivia, Colombia y ahora también en Guatemala, además de Chile-, ya les está aportando el 8% de los ingresos.



Más allá de las cifras, Doppelmayr ha aparecido en los récord Guinness por varias obras. Datos duros y curiosos de proyectos emblemáticos: en Bolivia tiene la mayor red urbana del planeta, pues allí con el proyecto Mi Teleférico (La Paz-El Alto) desarrolló la red de teleféricos urbanos más larga del mundo, con más de 30 kilómetros de extensión distribuidos en múltiples líneas interconectadas. En Alemania contruyó un teleférico con el tramo más largo libre de apoyo: 3.213 metros de distancia suspendido en el aire, sin torres intermedias.



Algo que sí tiene claro Doppelmayr -y la razón por la que en Chile no ha participado en obras de alta montaña- es que no repara obras de otros. Su foco son las instalaciones nuevas. Y tiene proyectos en Chile.

Pruebas con agua y evasión cero

En Chile ya suman dos proyectos que son realidad. Uno fue la construcción del teleférico Pío Nono, en el Cerro San Cristóbal, cuyo mandante fue el Serviu (no es concesión). Y ahora están en plena etapa final del proyecto Teleférico Bicentenario, que unirá las comunas de Huechuraba con Providencia y el sector oriente de Santiago. Una obra que sí es la primera concesión en Chile para Doppelmayr y, además, una singularidad para ellos, pues en el mundo el modelo de negocios que impera en la compañía europea es ser gestora y constructora de obras para terceros y su mantención, pero no un inversionista a largo plazo en sí.



Acá, en pos de llevar a cabo la obra, se consorció en una sociedad donde participa tras la concesión que termina el 10 de diciembre de 2054 con Icafal (con el 42,5% cada uno), acompañados de Ciudad Empresarial (10%, ligada a Jorge Labra) y una sociedad donde participan Clemente Pérez, Claudio Seebach y Pablo Allard, entre otros socios.



Con el 85% del avance en las obras, las 121 cabinas fabricadas en Suiza -que guardan en una cochera en Huechuraba- empezaron ya a circular hace menos de un mes en modo prueba, tapadas. Y ahora el proyecto entró en una etapa de “comisionamiento”, es decir, pruebas técnicas que incluyen circular con el peso que tendrían las cabinas cuando estén en circulación real con diez pasajeros -usan, por ejemplo, contenedores con agua para generar el peso equivalente en cada carro-, y ahí aplicarán pruebas de frenado de emergencias y paradas de seguridad a diferentes velocidades. E incluso deberán hacer un simulacro de rescate real, de hipotéticos pasajeros atrapados, con tiempos máximos permitidos para la evacuación, y que todo quede certificado por la Tüv Süd, un organismo internacional, a partir de la próxima semana. Todo, antes de que entre en operación comercial el teleférico el primer trimestre de 2027, a una tarifa que estará entre $900 y $1.000, que contará con su propio medio de pago -una tarjeta sin contacto propia del Teleférico Bicentenario- sin perjuicio de que están en tratativas y trabajando con el MOP y el Ministerio de Transportes para incorporar la tarjeta BIP! y las bancarias, de modo que esta obra quede totalmente integrada al sistema de transporte público de la capital.



Las expectativas de los socios de esta obra son que funcione sobre el 50% de su capacidad total a partir de los primeros meses de operación. Un negocio que estiman será rentable, porque -además- la operatoria con torniquetes hace que la evasión prevista sea cero y la recaudación, el 100%.

Minería, ascensores de Valparaíso, el aeropuerto

Testigos de este aterrizaje de Doppelmayr en Chile explican que la compañía aún ve desafíos por abordar de corte normativo en Chile. Por ejemplo, los derechos sobre los espacios aéreos sobre terrenos privados o barrios, pues los trazados de un teleférico no permiten curvas, por lo que cada viraje que se requiera en un proyecto, obliga a instalar una estación que permita el cambio de dirección, encareciendo una obra.



No obstante, el interés de la compañía de desembarcar con más proyectos en Chile ha ido quedando reflejado en pasos concretos. Está buscando opciones de ingresar con el negocio de transporte al rubro minero, concretando una alianza con la firma local especialista en el área industrial de montajes mineros Syncore. Cercanos a Doppelmayr indican que ha tenido acercamientos con Codelco y otras mineras, y también en otros rubros industriales para el traslado de chips en la industria forestal, por ejemplo.



Están monitoreando otro proyecto de concesión en carpeta -aún sujeto a análisis y sin fechas concretas-, en Talcahuano, por unos US$ 133 millones de inversión. Y además ha tenido acercamientos con el MOP para participar de proyectos que le den nueva vida a los históricos ascensores de Valparaíso, en particular en tres: Villaseca, Monjas y Artillería, a la espera de que la autoridad defina el modelo de negocios, el administrador (si será el municipio, EFE o MOP), presupuestos disponibles, y el concurso.



Y también la posible licitación de un futuro teleférico en Valparaíso, en un trazado que incluiría el Cerro Barón, Avenida Argentina y que llegaría hasta Curauma, iniciativa que estuvo en etapa de anteproyecto en el MOP. Y además participar, con su subsidiaria de trenes ligeros, en el proyecto hacia el aeropuerto, contactando al Metro, tal como se acaban de adjudicar el AirTrain Newark, de parte de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.



Un dato que los hace entusiasmarse. En Suiza, dicen cercanos a Doppelmayr, existen actualmente unas 2.400 instalaciones de remontes mecánicos y teleféricos autorizadas, lo que incluye telesquís, telesillas, teleféricos de cabinas, funiculares y pequeñas infraestructuras. Por ello, ven espacio para que en Chile haya más proyectos. De esos que desafían las alturas.

Un exbanquero a cargo en Chile



De muy bajo perfil, es Peter Studer quien desde hace 15 años fue el impulsor de la llegada de Doppelmayr al país. Originario de Lucerna, Suiza, antes de llegar a Chile hace más de 25 años por razones familiares, Studer desarrolló parte importante de su carrera en la industria bancaria. Primero en el Banco Cantonal de Lucerna en Suiza y en el Swiss Cantobank International en Londres. Y luego trabajó en el HSBC. Y más tarde fundó, en 2008, un multi family office, Luzern Capital, de asesoramiento financiero a familias, aprovechando sus importantes conexiones con la comunidad alemana de Chile y su manejo de idiomas, pues habla alemán, español, francés e inglés.