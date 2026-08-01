Radiografía a la industria del juego físico en Chile: en siete años casinos redujeron en 20% sus ingresos y casi 30% sus visitas

Un análisis de las cifras obtenidas por la industria dejó entrever el complejo momento que atraviesa el sector, marcado por la llegada de sus nuevos competidores online.

Un complejo momento es el que atraviesa la industria de casinos físicos en el país.

El último boletín estadístico publicado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), correspondiente al mes de abril de 2026, permite entrever que, durante los cuatro primeros meses del año, los 25 casinos distribuidos de Arica a Magallanes recibieron ingresos por UF 4.563.333.

Dicho monto, no obstante, es un 20% menor al registrado durante ese mismo período en 2019, cuando 24 casinos –sin contar Marina del Sol Chillán, que abrió sus puertas en julio de 2019– registraron UF 5.764.473 en ingresos brutos ante la SCJ.

Los diagnósticos, con este dato como punto de partida, son variados: mientras algunos aseguran que se trata de una industria “estancada” y en “crisis”, que acompañada de aumentos de costos puede terminar en una situación “catastrófica”; otros apuntan a que se trata de un sector “desafiado” por factores como el contexto inflacionario, cambios en hábitos de consumo que la pandemia aceleró y la expansión de plataformas de apuestas online.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Menos visitas, mayores apuestas

Las cifras referidas a la cantidad de visitas tampoco son demasiado alentadoras.

Si entre enero y abril de 2019, 23 casinos (sin contar Chillán ni Puerto Varas, que no reportaron cifras a la SCJ), registraron 2,7 millones visitantes, para este año dicha cifra disminuyó a 1,9 millones, desplomándose en un 29%.

Eso sí, comparando el gasto promedio por visita registrado por 18 casinos entre enero y abril de 2019 (sin contar seis casinos municipales de la época ni Chillán) y este período en 2026, se evidenció que este monto aumentó, en promedio, cerca de un 8%.

Desde su vereda, el exsuperintendente de Casinos de Juego, Francisco Leiva, se aventuró a diagnosticar que la baja en visitas es la cifra más preocupante y que “quizás, se debe a que se trata de una industria que en su momento fue muy atractiva por la novedad que significó, pero transcurridos los años no ha actualizado su oferta de juego ni de entretenimiento”.

Ahí, aseguró, está el principal desafío: “Abrirse a nuevas oportunidades como lo es poder acceder a licencias para explotar plataformas de apuestas en línea, para lo cual es indispensable que esa industria se regule a la brevedad posible”.

Cabe recordar que hace algunas semanas él mismo comenzó a sumergirse en este sector, como nuevo director de relaciones institucionales de la agrupación de proveedores de plataformas, AgruGaming.

} TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La presidenta de la Asociación de Casinos en Chile, Cecilia Valdés, coincidió con que la industria se encuentra cada vez más desafiada por la llegada de casas de apuestas online y el juego físico ilegal, “que captan usuarios sin estar sujetas a las mismas exigencias regulatorias que los casinos autorizados”.

“Este escenario evidencia la necesidad de abordar el fenómeno de manera integral, regulando efectivamente las apuestas online y modernizando al mismo tiempo el marco aplicable a los casinos autorizados, para evitar profundizar las asimetrías existentes”, señaló.

El resultado, sintetizó, va más allá de los casinos como tal: “Menos visitas reducen la recaudación del impuesto de entrada, mientras que menores ingresos brutos disminuyen el impuesto específico destinado a municipios y gobiernos regionales, afectando el aporte de la industria autorizada al desarrollo regional”.