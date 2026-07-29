Anthony Asp, de KLog.co: las nuevas tecnologías están transformando la industria logística en un negocio más predecible y con mayor visibilidad

El ejecutivo será uno de los expositores del Seminario “Disrupción Empresarial, Liderar el Cambio”, que se realizará el 5 de agosto en Enjoy Viña del Mar, en el marco del 30° Encuentro Empresarial (30ee) “Decodificando el Futuro”, organizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso,

La falta de información oportuna sobre el movimiento de una carga puede terminar en multas, mayores costos de almacenamiento, problemas de inventario y presión sobre el flujo de caja de una empresa. Esa fue una de las brechas que KLog.co identificó al comenzar sus operaciones y que llevó a la compañía a transformar un modelo basado en llamadas telefónicas y correos electrónicos en una plataforma digital.

La empresa funciona como intermediaria entre importadores, exportadores y proveedores de transporte internacional. Su trabajo se concentra en gestionar la información y coordinar las distintas etapas de una operación, desde que se solicita una cotización hasta que la mercadería es entregada.

El chief commercial officer de KLog.co, Anthony Asp, explicó a DF Regiones que los primeros años de la compañía estuvieron marcados por procesos con escasa visibilidad para los clientes. “Nosotros nacimos siendo una empresa análoga. La mayoría de la comunicación pasaba por teléfono, por correos y no había mucha transparencia ni visibilidad de lo que estaba pasando adentro desde que hay una solicitud de cotización hasta que se entrega una carga en la bodega del importador”.

A partir de esa experiencia, desarrolló una plataforma que permite cotizar, contratar y pagar servicios, asegurar los embarques y seguir los distintos hitos de una importación. También centraliza operaciones realizadas con distintas navieras o agentes de carga y envía alertas sobre el avance de los envíos.

Asp será uno de los expositores del Seminario “Disrupción Empresarial, Liderar el Cambio”, que se realizará el 5 de agosto en Enjoy Viña del Mar, en el marco del 30° Encuentro Empresarial (30ee) “Decodificando el Futuro”, organizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso. Su presentación abordará la aplicación de tecnología e Inteligencia Artificial (IA) en las organizaciones y los cambios que estas herramientas están generando en la industria logística.

Menos bodegaje y mayor control del inventario

Asp sostiene que disponer de información anticipada permite a los importadores reaccionar frente a retrasos y reducir la posibilidad de pagar multas por incumplimientos con sus clientes.

El ejecutivo agrega que el análisis de datos también ayuda a planificar las compras según las temporadas de mayor demanda. De esta manera, una empresa puede disminuir el tiempo durante el cual mantiene mercadería almacenada sin vender y, al mismo tiempo, evitar quedarse sin productos cuando aumenta el consumo.

La plataforma busca reunir las órdenes de compra en un solo lugar y generar reportes para mejorar la planificación. Según Asp, esto permite reducir el sobrestock, disminuir los costos de bodegaje y mejorar el flujo de caja.

La compañía ofrece servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario. En el segmento marítimo coordina cargas completas y parciales, productos refrigerados y servicios desde el retiro en origen hasta la entrega en destino.

KLog también cuenta con una modalidad de software para empresas que utilizan la plataforma sin contratar directamente el movimiento de sus cargas. En otros casos, combina la herramienta tecnológica con la coordinación del transporte e integra el sistema con el ERP (software que centraliza los procesos clave de una empresa) de sus clientes.

Pandemia aceleró la inversión logística

La crisis sanitaria marcó un punto de inflexión para el comercio exterior. La congestión en los puertos, la escasez de contenedores y las dificultades para conocer el estado de los embarques expusieron la falta de visibilidad que enfrentaban los importadores y exportadores.

Asp señala que, antes de la pandemia, muchas compañías destinaban pocos recursos a sus departamentos de comercio exterior. Las disrupciones en las cadenas de suministro cambiaron esa percepción y aumentaron la inversión en personal, automatización y sistemas capaces de entregar información sobre las operaciones.

“Desde entonces vimos un gran cambio de inversión, el importador desarrollando más personas y buscando más sistemas que mejoran los flujos internos y nosotros obviamente adaptando y liderando ese proceso e innovando para seguir siendo relevantes y empujando esa tendencia para agregar valor para el importador”.

La firma cuenta con oficinas en Santiago, Ciudad de México, Lima y Santa Cruz de la Sierra. Su sitio corporativo señala que más de 5 mil clientes han utilizado sus servicios y que la plataforma permite reunir cotización, reserva, seguimiento, documentación y financiamiento de envíos.

IA con conocimiento del negocio

La siguiente etapa de la compañía considera una mayor incorporación de IA para automatizar procesos y mejorar el manejo de datos. Asp advierte, sin embargo, que la adopción de estas herramientas no garantiza resultados si las empresas no modifican su cultura interna ni cuentan con equipos que conozcan la operación.

“Suena sexy pero si no está bien aplicado, con una cultura de empresas que realmente lo tiene al centro, es una herramienta más que puede o no ser aplicada bien en una organización. Tiene que estar manejada a través de un equipo que tiene el conocimiento duro del negocio”.

La compañía resume esta estrategia bajo la idea de automatizar las tareas predecibles para que sus trabajadores puedan concentrarse en resolver las situaciones excepcionales que aparecen durante el traslado de las cargas.

KLog cerró 2025 con un crecimiento de 30% y durante 2026 avanza cerca de 28%, en línea con su meta anual. La compañía, que tiene su casa matriz en Chile y cerca de 140 trabajadores en el país, señaló que México ya superó las ventas de todo el año pasado, mientras Perú apunta a crecer en cifras récord.

De acuerdo con cifras entregadas por la compañía, KLog factura entre US$ 80 millones y US$ 100 millones al año. En paralelo, analiza su ingreso a Panamá, Paraguay, Uruguay o Argentina y prepara nuevas inversiones en IA.