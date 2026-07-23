SII amplía alivio tributario por los temporales y eleva a 74 la cantidad de comunas beneficiadas

La medida permite declarar y pagar el IVA y otros impuestos mensuales correspondientes a junio hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses. La Región de Valparaíso concentra 37 de las localidades incluidas.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) amplió las medidas tributarias dirigidas a personas y empresas afectadas por el sistema frontal y agregó 25 comunas de la Región de Valparaíso a la nómina de localidades que podrán pagar sus impuestos correspondientes a junio fuera del plazo legal, sin multas ni intereses.

Con la incorporación, el beneficio alcanza a 74 comunas distribuidas en nueve regiones del país. Del total, 37 pertenecen a Valparaíso, que se convierte en la región con mayor cantidad de localidades cubiertas por la medida.

La extensión fue establecida mediante la Resolución Exenta N° 98, publicada este jueves 23 de julio, que complementa la Resolución N° 95 emitida tres días antes. El SII explicó que las nuevas localidades se encontraban bajo Alerta Roja declarada por Senapred debido a los efectos del frente meteorológico.

Las nuevas comunas de Valparaíso

Las comunas agregadas son Cabildo, La Ligua, Papudo, Petorca, Zapallar, Calle Larga, Los Andes, Rinconada, San Esteban, La Calera, Hijuelas, La Cruz, Nogales, Olmué, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, Catemu, Llay-Llay, Putaendo, San Felipe, Casablanca, Valparaíso, Puchuncaví y Viña del Mar.

Estas se suman a Limache, Quillota, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Navidad, Panquehue, Santa María, Quilpué, Villa Alemana, Concón y Quintero, que ya habían sido incorporadas a la medida durante el fin de semana.

El beneficio también abarca a 15 comunas de Coquimbo, cinco de Atacama, cinco del Maule, cinco del Biobío, tres de La Araucanía, dos de O’Higgins, una de Los Ríos y María Pinto, en la Región Metropolitana.

Cómo se aplicará el beneficio

La medida cubre los intereses y multas generados por el atraso en la declaración y pago de impuestos mensuales correspondientes al periodo tributario de junio de 2026.

Esto incluye las obligaciones realizadas mediante el Formulario 29, utilizado principalmente para declarar el IVA, pagos provisionales mensuales y retenciones, además del Formulario 50, asociado a otros impuestos y retenciones mensuales.

Para acceder, los contribuyentes deben haber tenido registrada su casa matriz en alguna de las comunas beneficiadas cuando ocurrió el sistema frontal. La declaración deberá efectuarse por internet y el plazo máximo para completar el trámite será el 30 de octubre.

La condonación será aplicada automáticamente por los sistemas del SII al momento de enviar la declaración, por lo que las personas y empresas incluidas en la nómina no deberán presentar una solicitud adicional para eliminar las multas e intereses.

Casos fuera de la nómina

El alivio tributario fue coordinado por el Ministerio de Hacienda, el SII y la Tesorería General de la República, luego de que el vencimiento habitual para el pago del IVA correspondiente a junio se cumpliera el lunes 20 de julio.

La autoridad tributaria señaló que situaciones específicas originadas por causas no imputables al contribuyente también podrán ser analizadas de manera individual. Para ello será necesario presentar antecedentes que acrediten la afectación provocada por la emergencia.

El sistema frontal llevó al Gobierno a decretar una emergencia preventiva en 10 regiones desde Atacama hasta Los Ríos. De acuerdo con los antecedentes considerados por el SII, el evento dejó anegamientos, voladuras de techumbres, caída de árboles, interrupciones de rutas y daños en viviendas e infraestructura.