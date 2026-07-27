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“Las ventas han caído al 10%”: restaurantes de tradicional Caleta el Membrillo advierten que podrían quebrar por los socavones que dejó el temporal

El cierre de avenida Altamirano ha cortado la afluencia de clientes. Algunos locatarios ya evalúan despidos y otros se preparan a cerrar. Muchos coinciden en que no podrán resistir los seis meses que tardarían las obras de reparación y piden alternativas.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 15:47 hrs.

Valparaíso restaurantes Comercio Obras públicas sistema frontal temporal Camila Bejarano corresponsal Zona Norte turismo
<p>“Las ventas han caído al 10%”: restaurantes de tradicional Caleta el Membrillo advierten que podrían quebrar por los socavones que dejó el temporal</p>

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