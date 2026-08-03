¿Qué hay detrás de la distensión entre EEUU e Irán y la caída del petróleo?

El intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, que se extendió durante tres semanas desde el 11 de julio, se interrumpió durante el fin de semana ante un nuevo esfuerzo diplomático encabezado por los países del Golfo.

La pausa redujo el temor a una nueva ofensiva estadounidense y a una respuesta iraní sobre instalaciones energéticas y rutas marítimas de Medio Oriente. El cambio de escenario provocó este lunes un contundente descenso del petróleo, después de las fuertes alzas registradas durante julio.

Los futuros del WTI caían más de 6%, hasta US$ 79,10 por barril, mientras el Brent perdía más de 5% y se situaba en torno a US$ 83.

Sin embargo, el mercado no está reaccionando a un acuerdo definitivo. Lo que existe es una pausa de las agresiones y señales de avance en las conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, en medio de importantes y persitentes diferencias entre Washington y Teherán.

¿Por qué Estados Unidos suspendió los ataques?

El Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que canceló una ofensiva que estaba preparada para ejecutarse el sábado, lacual -aseguró- habría sido la mayor desde la Segunda Guerra Mundial.

“Estábamos listos para actuar, pero cuando los aliados pidieron cancelarlo, hay que decir: bueno, veamos”, señaló el mandatario a periodistas. Trump explicó que tomó la decisión después de recibir solicitudes de Irán y de países de Medio Oriente para dar más tiempo a la diplomacia. Posteriormente identificó a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar entre los gobiernos que le pidieron contener la ofensiva.

Trump también sostuvo que los aliados del Golfo creen que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la reapertura de Ormuz y el programa nuclear iraní. Tras conversar con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, aseguró que Riad consideraba que un entendimiento podía ser inminente.

La presión regional responde al temor de que una nueva ronda de bombardeos estadounidenses desencadene ataques iraníes contra infraestructura y embarcaciones de los países del Golfo y amplíe nuevamente las hostilidades.

El analista del Washington Institute, Michael Knights, explicó a Reuters que la principal ventaja de Teherán no reside en su capacidad de golpear directamente a Estados Unidos o Israel. “Su gran ventaja es que pueden dañar a los Estados regionales y a la economía global”, afirmó.

¿Estados Unidos e Irán están negociando directamente?

No, al menos según la versión entregada por Teherán.

Trump anunció que las conversaciones con Irán se reanudarían este lunes, pero el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, negó que existiera actualmente una negociación directa con Washington.

“Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos”, afirmó. Según Baghaei, las conversaciones en curso se desarrollan entre Irán y Omán y se concentran en establecer una ruta temporal para el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

La diferencia no es únicamente semántica. Washington presenta el diálogo como parte de una negociación más amplia con Irán, mientras Teherán sostiene que, por ahora, solo aborda con Omán la administración del tránsito marítimo.

¿Qué se está negociando sobre el estrecho de Ormuz?

Las autoridades iraníes aseguran que el diálogo con Omán se encuentra en su etapa final. El objetivo inmediato es habilitar una ruta temporal que permita retomar el tráfico marítimo de manera segura.

Teherán y Mascate han discutido la reapertura del denominado corredor central de Ormuz, aunque esa vía habría sido minada por Irán y podría requerir operaciones de despeje antes de volver a utilizarse regularmente.

El dominfo, el canciller iraní, Abbas Araghchi, señaló que las conversaciones estaban “en las etapas finales”. No obstante, Baghaei advirtió este lunes que un entendimiento bilateral con Omán no bastaría para normalizar el tránsito mientras continúen el bloqueo naval estadounidense y las operaciones militares contra Irán.

La disputa incluye además el trazado de la ruta. Irán rechaza que los buques vuelvan a utilizar el canal meridional cercano a las costas de Omán, al que considera perjudicial para sus intereses de seguridad, y busca establecer un recorrido diferente.

¿Qué exige Washington para mantener la pausa?

Trump afirmó que cualquier acuerdo debe incluir la “apertura inmediata, completa y total”, justamente, del estrecho de Ormuz, además del fin de lo que denomina la amenaza nuclear iraní.

El mandatario advirtió que EEUU permanece “listo para actuar” y dejó claro que la suspensión de la ofensiva no implica que haya renunciado a nuevas acciones militares.

Washington exige que Ormuz funcione como una vía internacional abierta y rechaza que Irán cobre tarifas o ejerza control administrativo sobre el paso marítimo.

Teherán, en cambio, pretende obtener una mayor capacidad para regular el tránsito y cobrar cargos por servicios a las embarcaciones. Fuentes regionales citadas por Reuters señalaron que Omán presentó una propuesta respaldada por los países del Golfo que contempla contribuciones voluntarias de los usuarios de la ruta.

¿Está reabierto el estrecho?

No. Según lo consignado por Bloomberg, Ormuz permanece prácticamente cerrado y el tránsito continúa muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

Pocos buques atraviesan la vía marítima con sus sistemas de identificación activados. La mayoría utiliza rutas cercanas a la costa iraní, con autorización de Teherán.

¿A qué reacciona el mercado?

El mercado está reaccionando, ante todo, a la reducción del riesgo de una nueva ofensiva estadounidense contra Irán. La decisión de Donald Trump de suspender los ataques cambió el escenario inmediato: de una posible reanudación de las hostilidades se pasó a una nueva instancia diplomática, aunque todavía frágil. Las amenazas previas de Washington habían elevado el temor a represalias iraníes contra bases estadounidenses, infraestructura energética y embarcaciones en el Golfo. Al disminuir esa probabilidad, los operadores comenzaron a retirar parte de la prima geopolítica incorporada al precio del petróleo durante julio. A la presión bajista se sumó la decisión adoptada el domingo por siete países de la OPEP+, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, de aumentar la producción en 188 mil barriles diarios a partir de septiembre. La medida completa el retiro gradual de recortes voluntarios por 1,65 millones de barriles diarios y refuerza la expectativa de una mayor oferta en el mercado.

Con trodo, para el head of Trading & Investing de E*Trade de Morgan Stanley, Chris Larkin, "el mercado está preparado para recibir un impulso inicial debido a la caída del petróleo, pero la naturaleza intermitente de la diplomacia entre Estados Unidos e Irán podría significar que los datos de ganancias y empleo tendrán que hacer el trabajo pesado para los alcistas esta semana”, hacendo referencia a los resultados de empresas y el reporte de empleo estadounidense que se ha a conocer este viernes.