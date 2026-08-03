¿Qué hay detrás de la distensión entre EEUU e Irán y la caída del petróleo?
El crudo Brent baja más de 5% este lunes hasta los US$ 83, mientras el WTI cae bajo el umbral de los US$ 80.
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