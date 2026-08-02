La OPEP+ aumenta ligeramente sus cuotas para terminar de revertir los recortes de 2023

Las principales naciones de la OPEP+ aprobaron el último pequeño aumento de sus cuotas de producción, una medida que completará la reactivación teórica de los suministros interrumpidos en 2023 y les dará margen para añadir más barriles una vez que termine la guerra en Oriente Medio.

Siete miembros, liderados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron aumentar su objetivo colectivo en 188.000 barriles diarios adicionales el próximo mes, según anunció el grupo tras una videoconferencia el domingo. El grupo ha incrementado sus cuotas mensualmente durante la guerra con Irán, a pesar de que la oferta de la región sigue limitada por el conflicto. Bloomberg informó la semana pasada que la OPEP+ planea mantener los niveles estables durante el resto del año tras el aumento de septiembre.

Si bien el aumento es simbólico por ahora, podría darle a Arabia Saudita margen de maniobra para incrementar la producción una vez que los flujos de petróleo del Golfo Pérsico se normalicen, lo que ayudaría a reponer las reservas mundiales agotadas. La escasez de suministro provocada por el conflicto está elevando el precio de combustibles como la gasolina y el diésel , avivando los temores de un nuevo repunte de la inflación .

El presidente Donald Trump declaró este fin de semana que Estados Unidos suspenderá nuevos ataques contra Irán después de que la República Islámica y otras naciones de Oriente Medio le comunicaran que están trabajando para alcanzar un acuerdo.

Un eventual aumento de la oferta por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios podría ayudar a reactivar el superávit que se esperaba que llegara al mercado petrolero este año antes de la guerra con Irán. Hubo un breve atisbo de ello cuando surgió un superávit temporal durante el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, con millones de barriles atrapados que salieron del estrecho de Ormuz.

La salida de los Emiratos Árabes Unidos en mayo, tras años de frustración con los límites impuestos por la OPEP, también ha avivado la especulación de que el grupo podría verse inmerso algún día en una disputa por la cuota de mercado.

El subgrupo de siete naciones continuará celebrando reuniones mensuales, y la próxima está programada para el 6 de septiembre.

Arabia Saudita, Irak, Kuwait e Irán, miembros de la OPEP+ en Oriente Medio, lograron restablecer parte de la producción interrumpida por la guerra durante un alto el fuego en junio entre Teherán y Estados Unidos, pero la reactivación se vio nuevamente frustrada cuando las hostilidades reanudadas volvieron a interrumpir el estrecho de Ormuz y se extendieron al mar Rojo.

El grupo hutí, con sede en Yemen y vinculado a Irán, ha anunciado un bloqueo de los puertos saudíes, amenazando la ruta de exportación del Mar Rojo que el reino ha utilizado como alternativa al Golfo Pérsico.

Cortes deshechos

El aumento de 188.000 barriles diarios programado por la OPEP+ para septiembre completa —aunque solo sea en teoría— la reversión de dos niveles de recortes de producción realizados en 2023, cuando la coalición buscaba evitar un exceso de oferta. Excluyendo la participación de los Emiratos Árabes Unidos, estas restricciones ascendieron a unos 3,5 millones de barriles diarios, aunque en la práctica se ha reactivado una cantidad mucho menor, ya que las limitaciones técnicas impiden que muchos países aumenten su producción al máximo permitido.

Los delegados declararon la semana pasada que, tras el aumento de septiembre, se prevé que las cuotas de producción se mantengan estables hasta finales de año, en consonancia con los planes para mantener inactiva una tercera capa de suministro ocioso, que se desconectó en 2022. Uno de los delegados señaló que el plan aún podría modificarse en función de las circunstancias.

Al igual que con los dos primeros niveles, a muchos países de la OPEP+ les resultaría difícil reactivar gran parte de este último nivel, dado el deterioro de su capacidad en los últimos años. Incluso antes de que la guerra obligara a los productores del Golfo Pérsico a paralizar su producción, la gran mayoría de la capacidad ociosa de la alianza estaba en manos de Arabia Saudita.

Rusia lleva tiempo bombeando petróleo muy por debajo de su nivel permitido, mientras lidia con las sanciones impuestas tras su invasión de Ucrania, según indican datos de la Agencia Internacional de Energía.

Kazajistán se ha visto obligado a reducir su producción tras una serie de ataques contra buques que cargaban petróleo en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, en la costa rusa del Mar Negro, o en sus inmediaciones. Esta terminal gestiona aproximadamente el 80% de las exportaciones de crudo de Kazajistán. En cualquier caso, el país ha incumplido sistemáticamente su cuota de la OPEP+, lo que limita la relevancia de cualquier aumento en su objetivo oficial. Según la AIE, en mayo bombeó 1,9 millones de barriles diarios.

La cantidad de crudo que la OPEP+ permitirá a sus miembros bombear el próximo año estará fuertemente influenciada por los resultados de una revisión de sus niveles máximos de capacidad. La auditoría, a cargo de la consultora DeGolyer and MacNaughton Corp., con sede en Dallas, se espera que concluya en septiembre y que los ministros la revisen en su reunión de finales de noviembre.

En junio, Irak advirtió que podría considerar seguir el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos y abandonar la OPEP —a pesar de haber ayudado a crear la organización en 1960— si se le negaba una cuota base suficientemente alta, pero posteriormente moderó la amenaza.