Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Commodities
Commodities

La OPEP+ aumenta ligeramente sus cuotas para terminar de revertir los recortes de 2023

Siete miembros, liderados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron aumentar su objetivo colectivo en 188.000 barriles diarios adicionales el próximo mes.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 2 de agosto de 2026 a las 09:56 hrs.

<p>La OPEP+ aumenta ligeramente sus cuotas para terminar de revertir los recortes de 2023</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Pedro Pablo Larraín: Las redes y negocios que creó el “sastre” que ahora enfrenta a la justicia
2
DF MAS

¿En qué está Betterfly? La apuesta por EEUU, las críticas y las rondas pendientes, en voz de Eduardo della Maggiora
3
DF MAS

¿En cuánto se vende la casa donde han vivido Herman Chadwick Valdés, Máximo Pacheco y Román Blanco?
4
DF MAS

“Relato de una conspiración”: Cómo se armó el documental de Carlos Cardoen y su conflicto con EEUU
5
DF MAS

Cómo cayó en desgracia Leopold Aschenbrenner, el “niño prodigio” de la IA
6
DF MAS

La batalla sin fin de los Meier en Ecuador
7
DF MAS

Kast, Pérez y Barros: El encuentro de casi tres horas con el que se cerró una semana marcada por las declaraciones cruzadas entre ministros y el embajador Judd
8
Mercados

Segundo día de formalización en caso Sartor: Fiscalía pide prisión preventiva para hermanos Larraín, Michael Clark y otros dos imputados
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete