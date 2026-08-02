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Trump suspende los ataques contra Irán tras prometer que se está cerca de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

La agencia de noticias semioficial iraní Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que la declaración de Trump sobre la suspensión de los ataques era una "reiterada retirada de las amenazas".

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 2 de agosto de 2026 a las 09:36 hrs.

guerra medio oriente Irán petróleo Trump
<p>Trump suspende los ataques contra Irán tras prometer que se está cerca de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz</p>

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