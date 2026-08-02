Trump suspende los ataques contra Irán tras prometer que se está cerca de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

La agencia de noticias semioficial iraní Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que la declaración de Trump sobre la suspensión de los ataques era una "reiterada retirada de las amenazas".

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que se abstendrá de lanzar nuevos ataques contra Irán, después de que Teherán y otras potencias de Oriente Medio le comunicaran que están trabajando en un acuerdo que podría reabrir rápidamente el estrecho de Ormuz.

Trump dijo que había accedido a cancelar el ataque, "siempre y cuando se pueda llegar a un acuerdo rápidamente", según una publicación en Truth Social. "¡Manos a la obra, todos, y háganlo!"

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El anuncio supone un posible respiro tras días de crecientes tensiones, durante los cuales Trump se preparaba para atacar a la República Islámica con dureza en un intento por poner fin a un conflicto que ya lleva seis meses. Ni los medios de comunicación ni los funcionarios iraníes han indicado que un acuerdo esté cerca.

Las oleadas de ataques iraníes de represalia contra los aliados estadounidenses han tenido como objetivo a países de todo Oriente Medio, mientras que el cierre efectivo por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte marítimo mundial, ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de la energía.

Según publicó Trump el sábado, se le pidió a Estados Unidos que "detuviera cualquier ataque, ya que se habían acordado los parámetros del acuerdo". "Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán".

La agencia de noticias semioficial iraní Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que la declaración de Trump sobre la suspensión de los ataques era una "reiterada retirada de las amenazas".

El aumento del petróleo

Axios informó anteriormente que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman había instado a Trump a abstenerse de nuevos ataques. La agencia oficial de noticias saudí declaró el domingo que el gobernante de facto del reino había recalcado a Trump la necesidad de dialogar para reducir las tensiones.

Israel, que lanzó la guerra junto con Estados Unidos pero no formó parte del acuerdo de paz inicial entre Washington e Irán en junio, está a la espera de que se resuelva la última ofensiva diplomática, según Zev Elkin, miembro del gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu.

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Existe “cierto indicio de que se está gestando un acuerdo entre Irán y Omán”, declaró el domingo a la radio del ejército local. Ambos países mantuvieron conversaciones el mes pasado con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz.

Elkin expresó su escepticismo: "Todos esperaremos a ver si esta iniciativa se convierte realmente en un acuerdo total, si se implementará y adónde nos llevará todo esto".

La semana pasada, Trump mantuvo conversaciones con Netanyahu en la Casa Blanca; fue su primer encuentro desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero. El primer ministro israelí afirmó que habían analizado las opciones para continuar con la campaña.

La posibilidad de nuevos ataques había aumentado la preocupación en la región, donde los ataques iraníes ya habían amenazado instalaciones energéticas en países como Arabia Saudita, Qatar y Kuwait.

El crudo Brent cerró la semana pasada por encima de los US$ 90 el barril, en comparación con los menos de US$ 72 el barril a principios de julio.

Los principales países de la OPEP+ acordaron el domingo, en principio, un nuevo aumento simbólico de sus cuotas de producción para septiembre. Esta medida completaría la reactivación teórica de los suministros, interrumpida en 2023, y permitiría aumentar la producción una vez finalizada la guerra en Oriente Medio.

Las embajadas estadounidenses en toda la región advirtieron el sábado a los estadounidenses que se prepararan para cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y otras interrupciones en los viajes, ya que las tensiones seguían siendo elevadas.

La tregua entre Estados Unidos e Irán, negociada en junio, fracasó el mes pasado, aunque ambas partes volvieron a suspender los ataques a finales de julio para dar una nueva oportunidad a la diplomacia. Esa calma terminó el martes por la noche cuando Teherán llevó a cabo lo que Trump describió como un ataque sorpresa, disparando varios misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos saudí y turco, así como con el jefe del ejército paquistaní, antes del anuncio de Trump el sábado. Advirtió contra cualquier "acción temeraria por parte del ejército estadounidense" y afirmó que Irán estaba "plenamente preparado" para responder "con contundencia".

Según una publicación en Telegram del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Araghchi también le dijo al ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, que cualquier cooperación regional con Estados Unidos provocaría una respuesta decisiva y apropiada por parte de las fuerzas armadas de Irán.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han abierto recientemente un nuevo frente en la guerra en Yemen, amenazando el transporte marítimo en el Mar Rojo cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, otro punto crítico para la navegación.