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La costarricense Rebeca Grynspan encabeza las preferencias en primera votación "indicativa" por la jefatura de la ONU

La expresidenta chilena Michelle Bachelet no aparece entre los tres top en primer conteo informal y no vinculante realizado el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 15:32 hrs.

ONU Bachelet
<p>Los candidatos aspiran a sustituir a António Guterres, de Portugal, cuando este abandone el cargo a finales de este año tras dos mandatos de cinco años. (Foto: Reuters)</p>

Los candidatos aspiran a sustituir a António Guterres, de Portugal, cuando este abandone el cargo a finales de este año tras dos mandatos de cinco años. (Foto: Reuters)

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