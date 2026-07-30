La costarricense Rebeca Grynspan encabeza las preferencias en primera votación "indicativa" por la jefatura de la ONU

Los candidatos aspiran a sustituir a António Guterres, de Portugal, cuando este abandone el cargo a finales de este año tras dos mandatos de cinco años. (Foto: Reuters)

La expresidenta chilena Michelle Bachelet no aparece entre los tres top en primer conteo informal y no vinculante realizado el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Una primera votación informal el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU situó a la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, como la primera favorita en la carrera por convertirse en la próxima secretaria general del organismo internacional, seguida de la exministra de Asuntos Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, dijeron varios diplomáticos a Reuters.

Un diplomático señaló que el argentino Rafael Grossi, director de la agencia nuclear de la ONU, ocupaba un "sorprendente" tercer puesto entre los siete candidatos al cargo. En la votación "indicativa" no vinculante realizada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, Grynspan recibió 10 votos de "apoyo", frente a los nueve de Rodrigues-Birkett y los siete de Grossi.

Los candidatos aspiran a sustituir a António Guterres, de Portugal, cuando este abandone el cargo a finales de este año tras dos mandatos de cinco años.

El sucesor de Guterres se enfrenta a la tarea de revitalizar una organización en crisis y en declive, y sometida a una presión cada vez mayor para reformar una burocracia inflada y costosa y eliminar la duplicación de funciones entre sus numerosas agencias.

En las votaciones indicativas, de las que se esperan varias rondas, se pregunta a los miembros del Consejo de Seguridad, mediante voto secreto, si "apoyan", "no apoyan" o "no tienen opinión" sobre cada candidato.

Dos fuentes informaron a Reuters de que Grynspan también recibió un voto de "desaprobación".

Niveles generales de apoyo

En las primeras rondas de las encuestas informales se emiten papeletas idénticas, lo que permite a los diplomáticos ver los niveles generales de apoyo y oposición sin revelar si los votos negativos proceden de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo con derecho a veto -China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos-, cuyo apoyo es vital.

Los precedentes históricos sugieren que podría haber varias rondas de votaciones y concluir a finales de septiembre o principios de octubre. El proceso podría prolongarse si no surge un candidato de consenso.

Los demás candidatos son la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la exministra de Asuntos Exteriores ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el expresidente senegalés Macky Sall y el diplomático ugandés Olara Otunnu, que se incorporó a la carrera la semana pasada.

Aún pueden sumarse otros candidatos a la contienda.

En una fase posterior del proceso, los cinco miembros permanentes utilizan un color diferente al de los miembros electos, lo que revela si un candidato ha recibido un voto de "desaprobación" por parte de alguno de ellos.

El Consejo de Seguridad adopta finalmente una resolución, tradicionalmente a puerta cerrada, en la que recomienda un nombramiento a la Asamblea General de la ONU, integrada por 193 miembros. Para ello se necesitan nueve votos a favor y que no haya vetos.

La posterior aprobación de la Asamblea General se ha considerado durante mucho tiempo un mero trámite.