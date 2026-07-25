Irán asegura que seguirá atacando intereses de EEUU hasta su "rendición total"
Irán afirmó este sábado que sus ataques contra intereses estadounidenses continuarán "hasta la rendición total del enemigo", en medio de una nueva escalada del conflicto entre ambos países, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que las conversaciones con Teherán continúan pese a los ataques cruzados.
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"Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo", aseguró el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, en un mensaje difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
Zolqadr, que sustituyó a Alí Lariyani en el cargo tras su muerte en bombardeos israelí-estadounidenses, afirmó que las ofensivas de Teherán contra objetivos estadounidenses en países de Oriente Medio no cesarán hasta vengar "la sangre de los niños inocentes".
Entre ellos están los 168 menores fallecidos en un ataque contra una escuela de primaria en Minab en el primer día de la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.
"Cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos", sostuvo Zolqadr, según recoge la agencia Efe.
Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos, iniciada hace dos semanas, después de que Trump diera por terminado el alto el fuego tras ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
Ante los ataques estadounidenses contra territorio iraní, especialmente en el sur del país, Teherán ha respondido con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de la región, como Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros.
Estas acciones han causado la muerte de cuatro soldados estadounidenses, elevando a 18 el número de bajas militares norteamericanas desde el inicio del conflicto.
Irán, por su parte, ha informado de unos 55 muertos durante la nueva escalada registrada en julio.
No obstante, Trump afirmó el viernes que las conversaciones con Irán continúan pese a los ataques cruzados tras la ruptura de la tregua, aunque aseguró que no considera que Teherán esté "listo" todavía para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.
El jueves, Trump declaró al portal estadounidense Axios que está considerando lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica.
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