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Irán asegura que seguirá atacando intereses de EEUU hasta su "rendición total"

Irán afirmó este sábado que sus ataques contra intereses estadounidenses continuarán "hasta la rendición total del enemigo", en medio de una nueva escalada del conflicto entre ambos países, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que las conversaciones con Teherán continúan pese a los ataques cruzados.

Por: Expansión

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 13:30 hrs.

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<p>Irán asegura que seguirá atacando intereses de EEUU hasta su "rendición total"</p>

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