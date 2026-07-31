Expresidente peruano Ollanta Humala podría salir pronto de prisión tras fallo que anula su condena

La Corte anuló la sentencia porque consideró que los aportes de campaña no constituían delito de lavado de activos cuando ocurrieron los hechos, el mismo argumento que se usó para anular un juicio contra la ahora Presidenta Keiko Fujimori.

El expresidente peruano, Ollanta Humala, espera recuperar su libertad luego de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de 15 años de prisión por lavado de activos en un juicio el año pasado, dijo este viernes su abogado.

Humala, que gobernó entre el 2011 y el 2016, fue acusado de elevar su patrimonio familiar gracias a aportes irregulares que realizaron las constructoras brasileñas Odebrecht, ahora conocida como Novonor, y OAS, para su campaña electoral.

El Constitucional informó la noche del jueves que anuló la sentencia porque los aportes de campaña no constituían delito de lavado de activos cuando ocurrieron los hechos, el mismo razonamiento que usó la corte para anular el año pasado un juicio contra la ahora Presidenta Keiko Fujimori.

"Lo que debe corresponder es la inmediata libertad, lo que nosotros esperamos es que sea el día de hoy (viernes)", dijo el abogado de Humala, Edison Huamán, a la estación de televisión Canal N.

El abogado afirmó que, tras conocer el fallo, presentaron a una sala penal de apelaciones de Lima un recurso para que se cumpla la decisión de la máxima corte y que Humala, que purga su condena en una prisión de la ciudad, salga pronto en libertad.

Junto con Humala la justicia condenó a prisión también a su esposa Nadie Heredia, quien se encuentra en Brasil bajo asilo concedido por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Humala, un militar retirado de centroizquierda de 64 años, cumple condena en un centro especial dentro de una base policial, donde están recluidos otros tres expresidentes acusados de corrupción o abusos de poder en los últimos años.