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Expresidente peruano Ollanta Humala podría salir pronto de prisión tras fallo que anula su condena

La Corte anuló la sentencia porque consideró que los aportes de campaña no constituían delito de lavado de activos cuando ocurrieron los hechos, el mismo argumento que se usó para anular un juicio contra la ahora Presidenta Keiko Fujimori.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 12:20 hrs.

Perú Presidente corrupción justicia
<p>Expresidente peruano Ollanta Humala podría salir pronto de prisión tras fallo que anula su condena</p>

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