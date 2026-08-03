¿Por qué Banco de Chile constituyó $ 50 mil millones en provisiones adicionales en el primer semestre?

La tensión en Medio Oriente sigue siendo una fuente de riesgos, según el reporte trimestral de resultados de la entidad financiera.

Las tensiones en Medio Oriente siguen siendo una fuente de riesgos para la banca local. De acuerdo con informe trimestral de la gerencia de Banco de Chile, la calidad del crédito podría verse afectada si la incertidumbre geopolítica no se despeja.

Por ello, la entidad controlada por el grupo Luksic y Citibank realizó provisiones (resguardos por eventuales impagos) adicionales en el primer semestre de 2026.

"En el segundo trimestre (2T26), constituimos provisiones adicionales por $50.000 millones para reforzar aún más nuestra cobertura y abordar proactivamente el posible deterioro futuro de la calidad crediticia dada la mayor incertidumbre macroeconómica derivada de las actuales tensiones geopolíticas en Medio Oriente y, en menor medida, a factores internos, como la discusión en torno a reformas económicas, todo lo cual podría afectar negativamente la actividad económica", explicó el reporte de Banco de Chile.

Desempeño

A nivel de resultados, Banco de Chile registró una utilidad neta de $ 390.567 millones, lo que equivale a un aumento anual de 28,1% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Asimismo, al 30 de Junio de 2026, alcanzó ganancias por $ 659.195 millones, 4% superior a la cifra alcanzada en el mismo periodo del año pasado.

Este resultado se debió principalmente a una inflación por encima de lo normal, reflejado en una variación UF de 2,5% en el segundo trimestre de 2026 comparado con el 1% de igual periodo en 2025, y en menor medida por un efecto positivo de repricing en el libro de banca debido a una curva de tasas ligeramente más empinada respecto al año anterior.

También, destacó la expansión anual de $ 19.799 millones o 3,2% en ingresos de clientes en el segundo trimestre de 2026, impulsado principalmente por el buen desempeño del ingreso neto por comisiones, especialmente en servicios transaccionales y en gestión de fondos mutuos y fondos de inversión, y a la mejora en ingresos por colocaciones.

Proyecciones

En base a expectativas revisadas para la economía local, en particular con respecto del crecimiento del PIB, Banco de Chile modificó -en el margen- la proyección para algunos factores de mercado para el resto de 2026.

"En cuanto a volúmenes de negocio, creemos que un menor crecimiento del PIB afectará el crecimiento de las colocaciones para la industria, tal como se observó en el segundo trimestre de 2026. Por lo tanto, hemos revisado ligeramente a la baja el crecimiento nominal de nuestras colocaciones a un 6% para 2026 (desde 7% el trimestre pasado)", destacó el documento.

En cuanto a riesgo de crédito, el indicador de pérdidas crediticias finalizaría el año entre 1,2% y 1,3% (desde 1,1% a 1,2% proyectado en el primer trimestre de 2026, excluyendo cambios potenciales en provisiones adicionales a futuro, pero considerando las provisiones adicionales establecidas en mayo 2026. "Aunque seguimos esperando que la morosidad se modere, un desempleo persistente podría llevar el gasto por pérdidas crediticias a la cota superior de este rango", señaló el informe.