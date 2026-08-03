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¿Por qué Banco de Chile constituyó $ 50 mil millones en provisiones adicionales en el primer semestre?

La tensión en Medio Oriente sigue siendo una fuente de riesgos, según el reporte trimestral de resultados de la entidad financiera.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 08:19 hrs.

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<p>¿Por qué Banco de Chile constituyó $ 50 mil millones en provisiones adicionales en el primer semestre?</p>

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