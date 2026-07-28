Subsidio a la tasa hipotecaria supera a suspensión del IVA en preferencias de potenciales compradores de vivienda
De acuerdo con un estudio de Enlace Inmobiliario, un 53,9% opta por extender el subsidio a la tasa, mientras que un 31,1% se inclina por la potencial rebaja tributaria.
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En momentos en que el gobierno impulsa la suspensión transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas como una de las medidas para dinamizar al sector inmobiliario, un estudio de Enlace Inmobiliario demostró que los potenciales compradores siguen inclinándose por una política ya conocida: el subsidio a la tasa hipotecaria.
Según la encuesta, un 45% de los entrevistados declaró conocer la propuesta de suspender el IVA, sin embargo, al consultar qué medida considera más efectiva para incentivar la compra de una vivienda, un 53,9% optó por extender el subsidio a la tasa, mientras que un 31,1% se inclinó por la potencial rebaja tributaria. El restante 15% afirmó que ambas le resultan indiferentes.
Para el gerente de marketing de Enlace Inmobiliario, Rodrigo Krebs, la marcada preferencia responde a que ambas iniciativas atacan problemas distintos, pero solo una entrega certezas inmediatas al comprador. "El subsidio a la tasa conversa directamente con la principal restricción que hoy enfrentan los compradores: el financiamiento", afirmó.
“Hoy, los compradores están muy sensibles al dividendo, a la renta mínima exigida y a la posibilidad concreta de que el banco apruebe. Una medida que baje el costo mensual del crédito puede mover la decisión más rápido”, complementó Krebs.
La incertidumbre del IVA
El estudio también advirtió que la sola discusión sobre una eventual suspensión del IVA ya está alterando el comportamiento en parte de la demanda.
Entre quienes conocen la propuesta, un 44% reconoció haber postergado su decisión de compra esperando una eventual baja en los precios. Considerando el total de la muestra, ello equivale a que cerca de uno de cada cinco potenciales compradores ya retrasó su decisión únicamente por el anuncio de la medida.
"Está la evidencia de que la discusión del IVA enfrió decisiones de compra y eso, indirectamente, posterga también el uso de beneficios como el subsidio", sostuvo el ejecutivo.
Barrera de acceso
El estudio también estableció que el principal obstáculo para acceder a una vivienda sigue siendo el crédito hipotecario. Un 46,8% de los potenciales compradores identificó como mayor dificultad cumplir con la renta mínima exigida por la banca, mientras que un 25,4% apuntó a reunir el pie.
En cambio, solo un 6,9% mencionó conseguir una tasa conveniente. Además, un 31% consideró que actualmente acceder a un crédito hipotecario es alcanzable, muy por debajo del 46% registrado en septiembre de 2025.
Ese diagnóstico, según Krebs, ayuda a explicar por qué el subsidio a la tasa se impone sobre la suspensión del IVA entre las medidas para incentivar la compra de viviendas.
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