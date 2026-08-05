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Trump anticipa un pronto acuerdo con Irán por Ormuz. ¿Qué incluye la propuesta?

El mercado del petróleo permanece expectante, aunque este miércoles los precios suben por una nueva escalada de tensión vinculada a los hutíes de Yemen en el Mar Rojo.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 09:51 hrs.

Francisca Guerrero Irán Estados Unidos estrecho de ormuz guerra acuerdo petróleo
<p>Trump anticipa un pronto acuerdo con Irán por Ormuz. ¿Qué incluye la propuesta?</p>

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