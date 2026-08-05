Trump anticipa un pronto acuerdo con Irán por Ormuz. ¿Qué incluye la propuesta?

El mercado del petróleo permanece expectante, aunque este miércoles los precios suben por una nueva escalada de tensión vinculada a los hutíes de Yemen en el Mar Rojo.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó las expectativas de un acuerdo próximo para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el suministro mundial de energía. El mandatario aseguró que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” y sostuvo que el paso marítimo estará abierto “muy pronto”.

Trump indicó que el martes se desarrolló una negociación durante toda la jornada y volvió a combinar su optimismo con una advertencia a Teherán: “Si vuelven a echarse atrás, recibirán un golpe muy duro”. Durante el fin de semana, el mandatario había suspendido los planes para lanzar nuevos ataques contra Irán con el objetivo de dar más espacio a la diplomacia.

Las distintas coberturas coinciden en que el anuncio podría producirse entre este miércoles y el jueves, aunque difieren sobre cuánto falta para cerrar los términos definitivos.

Una fuente iraní de alto nivel y dos funcionarios regionales dijeron a Reuters que todavía deben acordarse aspectos importantes de la propuesta. Aunque reconocieron avances hacia algunas de las demandas de Teherán, pusieron en duda que la reapertura de Ormuz pueda darse de forma tan inmediata como plantea Trump.

Cabe destacar, que este acuerdo también buscaría reactivar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y crear condiciones para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Paralelamente a estas tratativas, las tensiones volvieron a escalar en el Mar Rojo, después de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaran haber atacado un buque tanque saudí. El episodio repercutió de inmediato en el mercado del petróleo. El Brent sube 1%, hasta US$ 80,15 por barril la mañana de este miércoles, mientras que los futuros del WTI avanzan 0,28%, a US$ 75,98.

¿Qué contempla el acuerdo que se está negociando?

El entendimiento en discusión establecería un régimen temporal para ordenar el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz. Según un trascendido de Axios, basado en dos fuentes regionales y un funcionario estadounidense, la fórmula tendría una duración inicial de 60 días y podría extenderse.

Durante ese período, todos los buques que ingresen al golfo Pérsico circularían por una vía del norte, situada en aguas iraníes. Las embarcaciones que salgan hacia el mar Arábigo utilizarían una ruta del sur, en aguas de Omán, pero en coordinación con Teherán.

Reuters confirmó por separado, citando a una fuente iraní de alto nivel y dos funcionarios regionales, que el texto actualmente sobre la mesa concedería a Irán el control de los barcos que ingresen al golfo. Una de las fuentes describió esta concesión como ya acordada “en alguna forma”.

El esquema otorgaría a Irán un grado de control sobre el tráfico marítimo que no tenía antes de la guerra y que Teherán ha buscado incorporar en las negociaciones sobre la reapertura del estrecho. Antes del conflicto, Ormuz permanecía abierto a todas las embarcaciones y sin cobro de tarifas, por lo que concederle atribuciones sobre el acceso supondría, según Reuters, un cambio relevante en el equilibrio regional a favor de Irán.

¿Qué detalles todavía dividen a las partes?

Uno de los asuntos pendientes es qué debe entenderse exactamente por “control”. Los negociadores de los países del golfo están presionando para que las inspecciones de los buques sean supervisadas por Estados de la región y no queden exclusivamente en manos iraníes.

Tampoco está definido qué papel tendría Irán sobre las embarcaciones que circulen en dirección contraria, es decir, aquellas que salen del golfo hacia el mar Arábigo. La fuente iraní consultada por Reuters identificó este aspecto como uno de los principales puntos de desacuerdo.

Respecto de un cobro iraní y omaní por el tránsito, hay diferencias entre los reportes disponibles. Axios afirmó que la propuesta transitoria no contemplaría peajes durante sus 60 días de vigencia, mientras que Reuters consignó que este asunto continúa siendo materia de negociación.

Teherán buscaría recibir entre el 5% y el 7% del valor de las cargas transportadas por los barcos que utilicen Ormuz. Omán estaría discutiendo una tasa menor, cercana al 3%, mientras que Washington se opone a cualquier pago.

Una posible salida sería definir esas tarifas como voluntarias, al menos formalmente. Aunque se estima que las navieras podrían sentirse obligadas a pagar ante el riesgo de ataques iraníes contra quienes transiten sin hacerlo.

¿Qué ocurriría con las minas navales?

Según Axios, Irán y Omán se comprometerían a retirar las minas navales de la vía central de Ormuz en un plazo de 30 días. Una vez despejado ese corredor, podría utilizarse para el tráfico en ambas direcciones bajo un acuerdo permanente que todavía debería ser negociado entre ambos países.

Bloomberg añadió, citando a diplomáticos familiarizados con las conversaciones, que Irán estaría evaluando permitir la participación de países europeos en las tareas de desminado. La agencia aclaró que se trataría de una posible concesión discutida en privado y no de una decisión confirmada públicamente por Teherán.

¿Por qué sube el petróleo si hay avances diplomáticos?

Las señales de negociación habían provocado una fuerte caída de los precios en las dos jornadas anteriores. El giro del mercado respondió a las noticias provenientes de Yemen.

Los hutíes, un movimiento alineado con Irán, aseguraron haber disparado contra un buque tanque de bandera saudí en el Mar Rojo. El ataque volvió a elevar los riesgos sobre el transporte regional y los suministros globales de energía.

La tensión es especialmente relevante porque el Mar Rojo constituye una de las principales rutas utilizadas por Arabia Saudita para eludir el estrecho de Ormuz. Los hutíes afirmaron que sus ataques buscan imponer un bloqueo a las exportaciones saudíes por ese corredor.

Reuters agregó que el martes un proyectil hundió una embarcación de bandera india cerca de Yemen. Sus 14 tripulantes fueron rescatados, mientras que el gobierno yemení rival de los hutíes los responsabilizó del ataque.