Quiroz y Poduje ingresan proyecto que extiende la rebaja al crédito hipotecario y crea un subsidio estatal potenciado
La idea es ampliar el alcance para que las familias de clase media puedan acceder a la vivienda propia y activar la construcción, generando empleo.
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El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, en conjunto con el titular de Vivienda Iván Poduje, anunció este martes el ingreso, con discusión inmediata, de un proyecto que extiende la actual normativa de rebaja de la tasa al crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas y un subsidio del Estado más alto, a través de un Fogaes potenciado.
Quiroz explicó que “esto va a significar que se prolonga esta rebaja en la tasa del crédito hipotecario de aproximadamente un punto porcentual, desde 4% a 3%. Esta iniciativa legal viene junto con la Ley de Reconstrucción que, exime del pago de IVA a la venta de viviendas nuevas por un espacio de 12 meses; por lo tanto, combinando ambas cosas: menos IVA, que va a implicar una rebaja de precios del orden del 10% en las viviendas, más la extensión de estas políticas -porque además de estas políticas, se incluye también la garantía hasta UF 6.000- vamos a llegar a un grupo social bastante amplio, incluyendo las clases medias”.
El titular de Hacienda afirmó que “estas dos políticas se potencian”, ya que buscan acelerar la reactivación del mercado inmobiliario. Según explicó, al extender el beneficio a viviendas de hasta UF 6.000 se sumarían unas 30.000 unidades adicionales. Asimismo, estimó que el ingreso familiar necesario para acceder a una vivienda disminuiría de aproximadamente $ 4 millones a $ 3 millones.
El “combo” de Poduje
Por su parte, Poduje explicó que con esta medida se busca ampliar el acceso de las clases medidas a la casa propia, ya que actualmente habría “muchos chilenos que son muy ricos para el Estado y muy pobres para los bancos”. Con ello, apuntó especialmente a jóvenes profesionales y parejas jóvenes y dijo que se pretende ampliar el acceso para ellos.
También anunció que en el segundo semestre se generará "un combo" entre el Fogaes y el subsidio del DS1 tramo 4000, "que va a permitir que las familias accedan a viviendas de hasta UF 4.000 con subsidio del Estado".
Con estas medidas, añadió, se estima que las ventas aumentarán un 25%, lo que permitirá reducir el stock actual que llega a las 100 mil unidades, reactivando la construcción y el empleo, por lo que lo definió como “un circuito virtuoso”.
La Comisión de Hacienda de la Cámara comenzará a tramitar la propuesta del Ejecutivo esta misma jornada.
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