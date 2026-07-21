Gesto al PDG: proyecto de compensación por pañales y medicamentos avanza en la Cámara
La comisión de Desarrollo Social aprobó la idea de legislar la iniciativa impulsada por la colectividad.
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La comisión de Desarrollo Social aprobó por unanimidad la tarde de este lunes la idea de legislar el proyecto de ley que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos.
La iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda está inspirada en la propuesta inicial del Partido de la Gente (PDG), y cuenta en su diseño con un límite de gasto anual de US$ 100 millones para su primer año de vigencia, sujeto a un reajuste cada año confirme al crecimiento de los ingresos estructurales del fisco.
Tras la aprobación, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, valoró “el liderazgo que ha ejercido el PDG en esta materia”.
En esa línea, aseguró que como gobierno han expresado “la urgencia de avanzar en su aprobación, otorgándole discusión inmediata y presentando un conjunto de indicaciones que recogen las observaciones de los parlamentarios de distintas fuerzas políticas”.
De esta forma, la iniciativa continuará ahora su discusión en particular en la misma comisión.
El proyecto
El proyecto contempla que sea devuelto el 19% al comprador, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), con un tope mensual establecido para cada categoría, en aquellas compras de medicamentos y pañales.
Para acceder a la medida, el comprador debe acreditar, junto con su boleta electrónica, su situación, para lo que también será necesaria la receta o certificado médico, según corresponda.
A partir de ese punto, es el Instituto de Previsión Social el que validará la información en conjunto al Servicio de Impuestos Internos (SII), reflejando el reembolso correspondiente en el Bolsillo Familiar Electrónico del beneficiario, al mes subsiguiente de ingresada la solicitud.
Para acceder al beneficio el comprador debe encontrarse entre el 80% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH), incluida madres de niños de hasta 24 meses; personas mayores de 65 años con una condición médica habilitante o su cuidador acreditado; y personas que utilicen medicamentos incluidos en una canasta que será definida en el reglamento de la ley.
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