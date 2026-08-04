Quiroz asegura que aún no hay sucesor de Rodríguez en la Subsecretaría de Hacienda, aunque él no volvería al cargo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró este martes que aún no está definido el nombre del reemplazante de Juan Pablo Rodríguez en la Subsecretaría de Hacienda e insistió en que “tengo la mejor opinión del trabajo” que hizo el exfuncionario, que dejó el gobierno tras dar positivo en un examen de drogas aunque insiste en su inocencia.

“No hay nombre todavía”, aseguró Quiroz al ser consultado por las declaraciones del lunes del ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, en cuando a que prontamente se anunciaría al reemplazante de Rodríguez.

El titular de Hacienda señaló que “puede haber ahí un malentendido”, ya que se está en proceso de búsqueda del nuevo subsecretario, lo que se debe hacer “con mucha seriedad, porque es un cargo de mucha responsabilidad”.

Además, profundizó en que “estamos buscando nombres y hay una decisión del gobierno superior respecto de si el exsubsecretario Rodríguez vuelve a reincorporarse al gobierno, o no. En lo que a mí respecta, la decisión hasta el día de hoy es que estoy buscando un subsecretario” e insistió en que la decisión del Ejecutivo, hasta ahora, es que Rodríguez no volvería al cargo.

Fue categórico en que “no corresponde” que él exprese sus preferencias respecto de si Rodríguez vuelve al gobierno o no lo hace, y que lo que “me corresponde como ministro de Hacienda es buscar el mejor reemplazo” y que es lo que está haciendo “en este minuto”.

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Vetos a proyecto misceláneo

El ministro también se refirió a los vetos que ingresaría el gobierno a algunos artículos del proyecto misceláneo, lo que “probablemente” ocurriría este miércoles, “porque la secuencia es que esto se apruebe hoy día (martes) como sea que se vote, se promulga y de ahí el Ejecutivo ingresa los vetos”.

En este sentido, especificó que, en principio, los artículos vetados serían al menos dos, anatocismo -cobro de interés sobre intereses- y la referida al llamado olvido financiero, porque son normas que “si bien suenan bien, suenan como positivas; en la práctica, cuando uno las mira técnicamente, más bien van a dificultar créditos y encarecer el crédito a las personas”.

Y aseguró que “estamos estudiando” la urgencia con que ingresarán los vetos, porque el gobierno necesita que se tramiten con celeridad.