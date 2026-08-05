Itaú BBA lidera el ranking de las corredoras más certeras analizando las 10 mayores acciones del IPSA

La firma se quedó con el primer lugar en los tres bancos del índice, según la herramienta de Bloomberg que mide la precisión de las proyecciones bursátiles.

En una semana marcada por la entrega de resultados del segundo trimestre y mientras los departamentos de estudios de las corredoras de bolsa recalibran sus estimaciones para las principales acciones locales, DF revisó qué tan certeras han sido esas proyecciones en el último año.

Para ello, utilizó la herramienta de "Bloomberg Analyst Recommendation Performance (ANRP)", que asigna un puntaje a los analistas de cada corredora según la precisión de sus estimaciones de precio objetivo y recomendaciones. El sistema evalúa si el equipo de research acertó en la dirección del papel y qué tan cerca estuvo su proyección del valor efectivamente alcanzado.

Con estos parámetros, Bloomberg construye un ranking que compara el desempeño de los analistas y corredoras. El ejercicio tomó los datos al cierre de esta nota y abarcó a las 10 compañías con mayor capitalización bursátil del IPSA: Banco de Chile, SQM, Falabella, Santander, Bci, Latam, Enel Américas, Mallplaza, Copec y Quiñenco.

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El podio

Itaú BBA obtuvo el primer lugar en las proyecciones de los tres bancos del índice: Banco de Chile, Santander y Bci y sumó un cuarto podio con el tercer puesto en Mallplaza. Sus analistas registraron retornos por sobre sus competidores del mercado, salvo en Latam Airlines.

En los tres bancos -seguidos por el mismo analista- la firma anotó 65,56 puntos, con un retorno de 29,24% en su cartera, mientras que en Mall Plaza alcanzó 60,32 puntos y un retorno de 36,56%.

El jefe de estudios para Chile de Banco Itaú, Jorge Pérez, atribuyó el desempeño al perfil del equipo. "Los resultados reflejan el trabajo de un equipo con un enfoque bottom-up y con experiencia en el mercado chileno, lo que nos da la profundidad necesaria para que cada head analyst conozca en detalle las industrias que cubre", señaló.

Pérez explicó que se trata de un equipo mixto, en línea con el alcance regional de la casa de estudios. En Santiago cuentan con tres analistas senior que cubren una parte significativa del IPSA, apoyados por dos profesionales adicionales.

Respecto de su relación con las empresas que analizan, Pérez indicó que buscan un vínculo "profesional, cercano y transparente", dentro de los marcos de independencia que rigen su trabajo. Añadió que las recomendaciones se basan exclusivamente en el análisis del equipo, que trabaja de forma coordinada con el área macroeconómica de Itaú BBA.

Bci Corredora de Bolsa fue la única firma que logró rankear en la totalidad de las acciones que cubre, -ocho en total- y se quedó con el primer lugar en dos de ellas, Latam y Enel Américas. En la aerolínea anotó 74,6 puntos, el registro más alto de la medición entre las corredoras que cubren más de un papel.

Otros actores que consiguieron un lugar destacado fue Credicorp Capital, que encabezó las estimaciones en Mallplaza y sumó podios en Santander y Falabella.

Por su parte, JPMorgan lideró en Falabella con 74,55 puntos; Jefferies hizo lo propio en Quiñenco y BTG Pactual se quedó con la corona de Copec, además de podios en Latam y Enel Américas.

En SQM, Renta 4 anotó el puntaje más alto de toda la medición, con 83,62 puntos y estimaciones que superaron al mercado en 47,93%. LarrainVial y Santander, en tanto, sumaron podios sin alcanzar un primer lugar: la primera en los bancos y la segunda en SQM, Bci y Copec.

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Actores de Wall Street

Goldman Sachs cubrió cuatro de las 10 acciones y no rankeo en ninguna, con retornos que quedaron en promedio, 7,36% por debajo de sus comparadores de mercado.

La medición incluyó además a proveedores cuantitativos de análisis como Sadif e ISS-EVA, que cubren miles de acciones a nivel global mediante modelos automatizados, por lo que su desempeño no es directamente comparable con el de los departamentos de estudio tradicionales.

El analista jefe de GH Trading, Renato Campos, advirtió en la versión anterior de este ranking que la herramienta ayuda a identificar tendencias generales, pero "no es un fiel reflejo del rendimiento de las inversiones que las corredoras llegan a tener, más bien sirve como muestreo".