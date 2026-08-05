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Itaú BBA lidera el ranking de las corredoras más certeras analizando las 10 mayores acciones del IPSA

La firma se quedó con el primer lugar en los tres bancos del índice, según la herramienta de Bloomberg que mide la precisión de las proyecciones bursátiles.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 11:55 hrs.

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<p>Itaú BBA lidera el ranking de las corredoras más certeras analizando las 10 mayores acciones del IPSA</p>

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