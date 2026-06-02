Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Vientos de recesión entran en escena tras caída de la actividad en abril y mercado ahora ve PIB del año más cerca de 1,5%

El Imacec completó cuatro caídas consecutivas y aumenta la expectativa sobre los próximos pasos del Banco Central en el IPoM.

Por: A. Santillán y R. Lucero

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

IPOM PIB Banco Central Recesión actividad empresarial
<p>Foto: Bloomberg.</p>

Foto: Bloomberg.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes: proyecto que busca unir Tierra del Fuego al continente comienza a ganar fuerza
2
Mercados

Adultos mayores, personas con discapacidad o sin teléfonos inteligentes: CMF define quiénes podrán seguir usando tarjetas de coordenadas
3
Economía y Política

Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo
4
Empresas

El retail se vuelca sobre Chicureo ante el auge inmobiliario que vive el sector y su alto nivel de gasto
5
Economía y Política

Quiroz pide US$ 6.200 millones de más deuda al Congreso y sincera ajuste a crédito a empleo por situación fiscal
6
Empresas

Menos consumo de alcohol y desafiante contexto en Argentina: los temas que marcarán la agenda del nuevo CEO de CCU
7
Regiones

La batalla por el cobre de San Juan: Coquimbo y Atacama compiten por los envíos de la nueva estrella minera de Argentina
8
Regiones

Sernapesca descarta fuga de salmones en lago Llanquihue y concluye que aumento de biomasa se debió a proceso natural
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete