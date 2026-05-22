Todos quieren el cobre de San Juan: Coquimbo y Atacama disputan por convertirse en puerta de salida para la provincia minera estrella de argentina

Con 34 proyectos mineros en cartera. San Juan proyecta exportaciones por US$ 20 mil millones anuales hacia 2035. Mientras Coquimbo impulsa una estrategia basada en el Paso Agua Negra, representantes de Atacama fueron cruzaron recientemente la cordillera para presentar una oferta portuaria regional con vocería unificada.

A diferencia de sus vecinos Perú y Chile, históricamente Argentina nunca tuvo una industria minera relevante, aunque como ha quedado demostrado, potencial no le faltaba. El sector recibió un primer impulso en el gobierno de Carlos Menem, y ganó fuerza cuando la administración de Mauricio Macri levantó las retenciones a las exportaciones mineras.

Pero el verdadero auge llegó con la nueva apertura económica de Javier Milei. Este apogeo ha disparado la producción de litio en Jujuy y Salta, mientras que en materia de cobre, la gran estrella es indiscutiblemente la provincia de San Juan, que representa 80% de la producción del metal rojo de Argentina y alberga cuatro megaproyectos de escala global: Pachón, Los Azules, Altar y Vicuña.

Con 34 desarrollos en carpeta, principalmente en cobre, se estima que las exportaciones mineras de la provincia podrían llegar a US$ 20 mil millones anuales hacia 2035, esto es, más del triple que las exportaciones mineras totales de Argentina por US$ 6 mil millones en 2025.

Con inversiones por cerca de US$ 33 mil millones comprometidas para la próxima década, a la provincia han llegando algunos de los mayores nombres del sector, como la angloaustraliana BHP, la canadiense Lundin Mining y la suiza Glencore.

Puerta de salida

Ubicada en la cordillera hacia el interior del país, la capital de San Juan está a más de 1.000 kilómetros (KM) del puerto argentino más cercano, en Rosario, y a unos 1.200 KM de Buenos Aires. Esto es más del doble que los cerca de 500 KM que la separan Coquimbo, en Chile.

Pero más allá de la distancia a los puertos, los terminales trasandinos están ubicados en la costa del Atlántico, mientras que el mayor comprador mundial de cobre sigue siendo China, por ello el embarque de los envíos desde el Pacífico es un factor clave para la competitividad de sus exportaciones.

Por eso, el explosivo crecimiento de la industria en la provincia está desatando una carrera entre los puertos chilenos por transformarse en la vía de salida para su producción por el Pacífico. Coquimbo y Atacama ya comenzaron a mover sus fichas.

Cercanía y experiencia

La Región de Coquimbo lleva meses preparando su respuesta. Autoridades locales, ProChile, la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional (Cidere) de Coquimbo y el Ministerio de Minería han articulado una estrategia para posicionar al puerto como el principal nodo logístico para las exportaciones mineras argentinas a Asia y otros mercados internacionales.

"Son muchos los proyectos mineros que se están impulsando y entienden perfectamente que la Región de Coquimbo puede ser clave para su desarrollo, no solo por la salida al mar, sino también por la experiencia minera que existe en Chile", afirmó el Consejero Regional (CORE), Pedro Valencia.

Uno de los proyectos que más atención genera es El Pachón, ubicado en la cordillera, frente a Minera Los Pelambres, por el lado chileno. Sobre esta iniciativa en particular, el CORE fue más directo. "Ellos están mirando el puerto de Coquimbo como una posibilidad concreta".

La región no compite solo por su cercanía geográfica. Movimiento portuario, especializado en minería y una red consolidada de proveedores locales, forman parte de la oferta con que la que busca diferenciarse de otras alternativas.

Su apuesta se apoya principalmente en el corredor bioceánico que atraviesa por el Paso de Agua Negra, que conectaría Chile con Porto Alegre, en el sur de Brasil. Pero el gran desafío sigue siendo la infraestructura, ya autoridades y privados coinciden en que el paso aún requiere obras de pavimentación y mejoras viales, además de mayor capacidad logística, y agilizar los procesos aduaneros.

Atacama también entra en carrera

Por su parte, Atacama también comenzó a moverse para captar el negocio asociado al cobre argentino. En el marco de la Expo San Juan Minera, realizada a comienzos de mayo, la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa) y la Red Logístico - Portuaria de Atacama sostuvieron reuniones con autoridades argentinas, operadores logísticos y compañías mineras para posicionar a los puertos atacameños como una salida al Asia - Pacífico.

La delegación estuvo integrada por Puerto Las Losas, Puerto Caldera, Guacolda I, Copiaport-E y Ferronor, en una estrategia coordinada para presentar una oferta portuaria regional bajo una vocería unificada.

En San Juan, la provincia minera más pujante de Argentina, no conocían nuestra industria ni la oferta logístico - portuaria atacameña”, señaló el presidente de Corproa, Juan José Ronsecco, quien explicó que la misión buscó “presentar el potencial de nuestros puertos”.

Desde Lundin Mining, compañía ligada a proyectos binacionales como Vicuña Corp, valoraron la articulación regional. “Hay un gran interés, hay una buena coordinación entre los puertos y eso da espacio para que compañías como Lundin Mining o Vicuña sigan conversando con puertos chilenos”, afirmó Sergio Vives, director corporativo de Medioambiente, Permisos y Asuntos Externos de la minera.



El ejecutivo agregó que “nosotros somos una compañía que está inserta en Atacama y queremos sacar todos nuestros productos por Atacama”.

Mientras en Argentina, San Juan acelera el desarrollo de sus proyectos de cobre, en Chile las regiones de Coquimbo y Atacama ya comenzaron a mover sus fichas para posicionar puertos, corredores bioceánicos y redes de proveedores como alternativas competitivas para la futura carga minera trasandina, en una disputa logística por transformarse en una de las principales salidas al Pacífico para el cobre argentino.