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Tribunal descarta daño ambiental de sanitaria San Isidro en Los Vilos, pero exige nueva solución para la salmuera

La medida cautelar otorga un plazo de seis meses a la empresa para implementar una solución que impida el contacto del efluente con el acuífero y el cauce del río Quilimarí.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 14:40 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Coquimbo medioambiente Tribunal Ambiental salmuera Agricultura sequia desalinización
<p>Tribunal descarta daño ambiental de sanitaria San Isidro en Los Vilos, pero exige nueva solución para la salmuera</p>

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