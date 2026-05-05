El triple golpe que tiene a los agricultores del Limarí al borde del colapso: sequía, mosca de la fruta y combustibles

Más de 500 pequeños productores acumulan pérdidas millonarias con frutas y hortalizas que no pueden vender. Tras una reunión con el ministro Jaime Campos, el gobierno comprometió agilizar los trámites del SAG y enviar a su director nacional al territorio.

En los valles del Limarí, los agricultores enfrentan una tormenta perfecta. Hace más de un año que la mosca de la fruta instaló su foco en los sectores de Rapel, Pedregal y Colliguay, en la comuna de Monte Patria, y las llamadas "zonas sucias" siguen bloqueando la salida de productos al mercado, lo que tiene a cientos de productores de la zona con cosechas listas y sin poder venderlas.

A ello se suma además una sequía sin precedentes, con el embalse La Paloma a apenas 5% de su capacidad, mientras que el alza sostenida del precio de los combustibles ha encarecido toda la cadena productiva.

Fidel Salinas, presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores y Productores de Hortalizas y Cítricos de la zona, describe la situación: "Esto viene hace tiempo, ya teniamos la sequía, que es un problema grande, pero ahora esta problemática de la mosca de la fruta ha sido terrible para nosotros, porque repercute aún más nuestra fuente de trabajo, ahora hablamos de zonas afectadas, zona sucia que le llaman ellos, que no pueden sacar ninguna fruta mientras no haya un monitoreo".

Millones parados en el campo

Las pérdidas son difíciles de cuantificar, pero los números que manejan los propios agricultores son elocuentes. Higos, paltas, limones, membrillos, nueces, pasas y uva de mesa son los productos más golpeados. Salinas da un ejemplo concreto del problema con la mosca de la fruta. "Estamos hablando con un productor, un pequeño productor que tiene 500 mil kilos de higo, son $ 2 millones que no puede adquirir para poder sobrevivir y hay quien tiene 10 mil kilos de pasas a $ 1.000 el kilo. Él enfrenta $ 10 millones inmovilizados. Si sumamos, es una cantidad enorme de plata que está almacenada, no se puede vender o está en la planta y no la pueden sacar", agrega.

Según el dirigente, unos 500 pequeños y medianos productores están afectados en el sector. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por su parte, tiene registrados cerca de 820 productores inscritos en 62 áreas de riesgo en Monte Patria. La restricción no implica que los productos estén infectados, basta con encontrarse dentro del radio de acción declarado de la plaga para que se exija autorización para movilizarlos.

El problema se vuelve crítico para quienes trabajan con productos perecibles. "Hubo productores de hortalizas que no podían sacar sus frutas porque tenía que ir a Santiago el memorándum que se hacía, y de allá de Santiago se demoraban varios días en llegar, y el productor perdía sus cosechas porque estos productos de tomate hay que venderlos lo más rápido posible", explica Salinas. Semanas después de que el tema saliera a la luz pública, la rueda no se ha destrabado. "Todavía no se puede vender porque los compradores me llaman continuamente. ¿Cómo está la cosa? No pueden venir porque no pueden comprar en esos sectores", señala el dirigente.

La sequía, el otro frente

Lo que hace esta crisis particularmente grave es que se acumula sobre problemas anteriores. La sequía tiene al Limarí en situación límite. El embalse La Paloma que es la principal fuente de agua del valle está cerca del 5% de su capacidad y el canal Cogotí cerró hasta nuevo aviso. "No ha llovido nada y estamos esperando, pero aunque llueva, esto no va cambiar la crisis que estamos viviendo" advierte Salinas, señalando que la plaga llegó a tapar mediáticamente una crisis hídrica que tampoco se ha resuelto.

Para el dirigente, la respuesta pasa por invertir en pozos profundos comunitarios, algo que ya se hizo en la zona durante la gran sequía de 1967. "En Cañaveral se hizo un pozo profundo encamisado con tubería de fierro, acá en Santa Rosa se hizo otro profundo, y se ordenaron los agricultores y con eso salió adelante", recuerda. La diferencia hoy, dice, es que las napas están más profundas y la inversión es grande por lo que se requiere mayor apoyo economico del estado.

El combustible encareció todo

El alza del precio de la bencina agregó otra capa de costo a una situación ya de por sí frágil. "El costo de producir hoy día, con el alza de la bencina y todas estas cosas que han venido, producir se hace insostenible", resume Salinas.

El problema se repite para agricultores que deben trasladar su producción a puntos de revisión antes de poder venderla, duplicando los gastos logísticos en un contexto donde los ingresos llevan meses bloqueados.

A esto se suma que gran parte de los afectados no tiene acceso a los instrumentos del Estado. "Muchos productores no son usuarios de Indap. Son agricultores, pero no están en ningún instrumento del Estado. Se tiene que crear un instrumento especialmente para ese segmento", planteó Salinas en la reunión con las autoridades.

La reunión con el ministro

Hace algunos días, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, junto al senador Matías Walker y representantes de los productores, se trasladaron a Santiago para reunirse con el ministro de Agricultura, Jaime Campos. “Nos plantearon problemas en cómo está operando el SAG en la erradicación de la mosca de la fruta. Hemos comprometido esfuerzos para dar respuesta”, dijo el ministro.

Tras la cita, los productores esperan que se agilicen los procesos del servicio. “El ministro dio la instrucción de que el director nacional venga a la zona a reunirse con nosotros”, señaló el dirigente.



El gobierno también se comprometió a trabajar desde la región con el Seremi de Agricultura, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la CORFO para canalizar instrumentos de apoyo al sector y evitar que algunos productores no puedan seguir operando.