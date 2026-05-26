Los Fürst ya tienen el 4% de la propiedad de Falabella gracias a una millonaria nueva compra
Si se suma esta última transacción a la que se publicó a mitad de mes, ambas comprenden un 0,6% del total del retailer. También Paul Fürst ha hecho noticia en lo más reciente por sus inversiones en Banco de Chile.
Noticias destacadas
La incansable apuesta del clan Fürst sobre Falabella vio un nuevo capítulo este martes, con la adquisición de un multimillonario paquete de acciones.
Paul Fürst compró más de 9,6 millones de títulos por unos $ 56.700 millones, según un informativo de la Bolsa de Santiago, en una transacción mediada para ambas contrapartes por Bci Corredor de Bolsa y que representa el 0,38% de la propiedad.
Esto significa que los Fürst ya poseen un poco más de 100 millones de acciones de Falabella, aproximadamente 4% del holding minorista en su totalidad.
La compra se hizo través de la sociedad familiar Inversiones Avenida Borgoño y fue desclasificada debido a que Fürst es socio y director de Mallplaza. Aliados con el clan Müller, también socios minoritarios de Falabella en el operador de centros comerciales, los Fürst han impulsado una consistente apuesta por la matriz.
La tendencia se ha acelerado en lo más reciente, pues si se suma esta última transacción a la compra revelada a mitad de mes, ambas comprenden un 0,6% del total de Falabella. También Paul Fürst ha hecho noticia por desclasificar grandes adquisiciones de títulos del Banco de Chile, donde se desempeña como director independiente.
Falabella sorprendió positivamente al mercado con sus resultados del primer trimestre, pero su cotización se ha visto desafiada por el conflicto en Medio Oriente y la amenaza que este representa para la economía chilena.
Ciertos agentes, como el mismo Bci, ven una oportunidad de compra. La corredora publicó este lunes una actualización de precio objetivo que, tomando como base el último cierre, supone un potencial alcista de 14% hacia finales de año. "Consumo local resiliente" y "fortaleza frente a la competencia" serían claves de este retorno.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
"La compañía está de vuelta": la estrategia que redefinió Farmacias Ahumada para recuperar terreno en la industria
Desde que un consorcio liderado por Guillermo Harding tomó el control, la cadena ha abierto más de 100 locales. Su gerente general señala a DF que van en línea con el plan a cinco años y cuenta acerca de sus planes de expansión, el modelo de farmacia que están buscando y la mirada que tienen respecto a la intensidad competitiva del sector.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete