Falabella arranca 2026 con alza de 22% en sus ganancias y crecimiento en sus cinco líneas de negocio

La apuesta omnicanal siguió siendo uno de los principales motores de crecimiento.

Grupo Falabella reportó nuevamente resultados positivos. Según reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el retailer cerró el primer trimestre de 2026 con ingresos por US$ 3.601 millones, lo que representó un alza de 7% frente al mismo período del año anterior.

En paralelo, el holding informó que sus utilidades escalaron 22% interanual, hasta acercarse a los US$ 253 millones, desempeño que atribuyó a “la sólida rentabilidad operacional de sus negocios”.

En materia financiera, la compañía continuó fortaleciendo su balance. La razón de deuda neta sobre Ebitda siguió bajando con fuerza y pasó de 2,5 veces en marzo del año pasado a 1,2 veces al cierre de este trimestre.

La apuesta omnicanal, en tanto, siguió siendo uno de los principales motores de crecimiento. Durante el trimestre, el GMV (valor bruto de mercancía) de los canales digitales de sus tres retailers creció 21% interanual de forma consolidada, impulsado por un alza de 40% en las ventas de sellers (terceros vendedores), apoyada por mejoras en velocidad de entrega, surtido y experiencia digital.

Al respecto, el gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González, señaló que “estos resultados dan cuenta de la resiliencia de nuestra estrategia y de la capacidad de ejecución de nuestros equipos. En un trimestre más exigente para distintos sectores, logramos mantener el foco, adaptarnos y avanzar en nuestras prioridades, lo que nos permitió sostener el desempeño y seguir fortaleciendo nuestra posición como compañía”.

En el análisis razonado de la compañía, González detalló que, en un escenario marcado por tensiones geopolíticas, “mantendrán una ejecución firme de la estrategia, fortaleciendo nuestro ecosistema como principal fuente de diferenciación y creación de valor para el cliente. Continuaremos con un foco claro en aumentar la flexibilidad operativa y logística, junto a una disciplina financiera que nos permita seguir creando valor sostenible para nuestros accionistas, clientes y colaboradores”.

Según fuentes cercanas al retailer, los resultados del trimestre aún no reflejaron impactos relevantes derivados del escenario global. Si bien reconocen que el panorama hacia adelante podría ser más desafiante, en la compañía estiman que ello no debiese convertirse en un freno para continuar creciendo.

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Desempeño por negocio

Durante el trimestre, las cinco unidades de negocio del grupo mostraron mejoras en sus ingresos, reflejando un desempeño positivo transversal en el holding.

La división con mejor desempeño fue Banco Falabella, que elevó sus ingresos en 21,4% interanual. La entidad cerró el período con una cartera por US$ 8.300 millones, un avance de 18% frente al año anterior, manteniendo además niveles de riesgo saludables.

Falabella detalló que este desempeño estuvo acompañado por un crecimiento de 17% en las compras con medios de pago propios, junto con la apertura de más de 770 mil nuevas cuentas y tarjetas durante el trimestre.

En retail, las tres cadenas del grupo anotaron un crecimiento conjunto de 6% en sus ingresos. Tottus lideró con un alza de 9%, “impulsado por la profundización de su propuesta enfocada en calidad y precios accesibles, un surtido ampliado y mejoras continuas en el layout y la experiencia en tienda”.

Por su parte, Falabella Retail creció 8%, apoyada en su estrategia de fortalecer su oferta de marcas especialistas, incorporando más de 60 nuevas marcas exclusivas en la región; y Sodimac registró un crecimiento de 2% interanual, en línea con el avance de su estrategia de integración entre tiendas físicas y capacidades digitales.

Los ingresos de Mallplaza, en tanto, crecieron 5%, mientras que el operador superó los 95 millones de visitas durante el trimestre, un alza de 3% frente al mismo período del año anterior.