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"La compañía está de vuelta": la estrategia que redefinió Farmacias Ahumada para recuperar terreno en la industria

Desde que un consorcio liderado por Guillermo Harding tomó el control, la cadena ha abierto más de 100 locales. Su gerente general señala a DF que van en línea con el plan a cinco años y cuenta acerca de sus planes de expansión, el modelo de farmacia que están buscando y la mirada que tienen respecto a la intensidad competitiva del sector.

Por: Martín Baeza

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 12:45 hrs.

Farmacias Farmacéuticas FASA Ahumada Martín Baeza
<p>El gerente general de Farmacias Ahumada, Pablo Hervías.</p>

El gerente general de Farmacias Ahumada, Pablo Hervías.

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