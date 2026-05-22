Proyecta crea filial enfocada en marketing legal y desarrollo de negocios para estudios jurídicos
La agencia fundada por Magdalena Echeverría y Carolina Soza lanzó Proyecta Legal, unidad especializada en reputación, comunicación estratégica y business development para firmas de abogados.
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Proyecta, agencia de comunicaciones fundada por Magdalena Echeverría y Carolina Soza, anunció el lanzamiento de Proyecta Legal, una filial especializada en consultoría, reputación y desarrollo de negocios para estudios de abogados.
La iniciativa surge en un contexto de creciente competencia y sofisticación del mercado legal chileno, donde las firmas buscan fortalecer no solo su práctica jurídica, sino también su posicionamiento estratégico y comercial, destacaron sus fundadoras.
El equipo de Proyecta Legal estará integrado por Daniela Garay, Azahara Rodríguez y Carolina Sumar. Garay cuenta con 15 años de experiencia liderando áreas de marketing y desarrollo de negocios en estudios como Morales & Besa y Guerrero Olivos. Rodríguez trabajó en Boston Consulting Group (BCG) para Sudamérica, mientras que Sumar suma casi dos décadas en gestión estratégica de firmas legales, incluyendo CMS Carey & Allende y A/C/R Legal.
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