Startup Zensi levanta capital con Abastible para desarrollar nuevas tecnologías e iniciar expansión regional

La compañía chilena desarrolló un software para monitorear y optimizar el consumo de agua, gas y electricidad en empresas.

Zensi, compañía chilena enfocada en el monitoreo y optimización del consumo de agua, gas y electricidad en empresas, cerró una ronda de inversión con AbastibleTec -la filial de inversión en startups de Abastible-, por $ 560 millones para el desarrollo de nuevas tecnologías e iniciar su expansión en la región.

Se trata de la segunda inversión de AbastibleTec -luego de su reciente entrada en Bluetek- dentro de una estrategia que apunta a construir un portafolio de hasta 10 startups vinculadas al concepto de “inteligencia energética”.

Fundada a inicios de 2024 por Antoine Escarpentier, Cristóbal Gambi y Susana Silva, Zensi desarrolló una plataforma que conecta medidores análogos y digitales de agua, gas y electricidad mediante sensores.

“Las mediciones de los servicios básicos en edificios, centros comerciales y casas se siguen haciendo de manera manual y no tienen idea de cómo se comportan sus consumos”, comentó Escarpentier, CEO de Zensi. “En otras partes del mundo la digitalización de los servicios básicos ya existe y vimos la oportunidad de desarrollarla acá en Chile”.

Explicó que desarrollaron un software que captura datos de consumo en tiempo real -mediante sensores-, automatiza cobros, emite alertas ante fugas o consumos anómalos y centraliza la información en un sistema único de reportes.

Sus clientes son empresas con múltiples puntos de consumo: centros comerciales, edificios, condominios, sanitarias e industria. Entre ellos, Escarpentier destacó al Mercado Urbano Tobalaba, Parque Arauco y Copec.

$ 560 millones invirtió Abastible en Zensi.

Respecto de la inversión, el gerente general de AbastibleTec, Ignacio Mackenna, señaló que su apuesta por Zensi se explica por la tecnología que desarrolló la compañía, que permite “entender cómo se consume la energía, gestionarla y optimizarla en tiempo real para reducir costos, aumentar eficiencia y operar de forma más competitiva”.

En ese contexto, agregó que tecnologías como el monitoreo inteligente “están dejando de ser un simple sistema de medición para convertirse en la puerta de entrada a una nueva generación de soluciones basadas en datos, automatización e inteligencia artificial”.

Expansión y nuevas innovaciones

Los recursos de la inversión de Abastible se destinarán a cuatro frentes: escalamiento comercial, desarrollo tecnológico, operación y experiencia de cliente.

Escarpentier agregó que el plan también contempla una expansión fuera del país. Comentó que Zensi ya inició pilotos comerciales en retail en Perú y Colombia, apalancándose en la presencia regional de Abastible, y proyecta abrir conversaciones en Ecuador de cara al segundo semestre.

“Abastible tiene un plan muy ambicioso en inteligencia energética y nos hemos acoplado muy bien por ese lado”, señaló Escarpentier.

Por el lado de desarrollo de nuevas tecnologías, adelantó que están trabajando en nuevos módulos y nuevos servicios para “mejorar la experiencia de los clientes”.

Para este año, Escarpentier proyectó multiplicar por cuatro sus ventas respecto de 2025 y crecer tres veces más en 2027.