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¿Queda más o menos atractiva para los extranjeros? Los cambios que aplicó Hacienda a la discutida invariabilidad tributaria

Por una parte, se elimina el tope de 35% de carga total para foráneos y se exige contabilidad separada para proyectos conexos; pero por otra, se incorpora una ventana que haría retroactiva la norma por seis meses y se crea un instrumento de arbitraje forzoso para controversias entre el Estado y el inversionista.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 10:50 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda Jorge Quiroz reforma tributaria Congreso
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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