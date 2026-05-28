Quiroz confirma disponibilidad para modificar invariabilidad tributaria, franquicia Sence y plazos de tramitación de la ley miscelánea en el Senado
Asimismo, el ministro de Hacienda adelantó algunos de los contenidos que tendrá el decreto de política fiscal que se dará a conocer el próximo 9 de junio.
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“Siempre vamos a estar dispuestos a conversar, hacer cambios, hacer ajustes atendiendo las distintas realidades, pero lo que no vamos a aceptar nunca es la obstrucción”, sostuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a las negociaciones con la oposición en el Senado para sumar respaldos al proyecto de ley de reconstrucción y reactivación, que inicia su segundo trámite la próxima semana en la Cámara Alta.
Quiroz, luego de participar en el comité económico en La Moneda junto al Presidente José Antonio Kast, sostuvo que “están las aprehensiones de algunos parlamentarios de la oposición que las hemos escuchado siempre, pero siempre hemos estado dispuestos a sentarnos a conversar y eso no cambia”.
Eso sí, la autoridad agregó que en la planificación del Ejecutivo “el ideal nuestro es que esto en julio quede despachado” del Congreso.
Consultado por los ajustes a la invariabilidad tributaria y al crédito al empleo que propone la oposición y que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, señaló que eran parte de lo conversable, Quiroz precisó que “sí, el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general. Puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada, pero tenemos que conversar y avanzar y ojalá que esto se apruebe con el máximo de apoyo”.
Luego, explicó que sobre la invariabilidad “nosotros hemos siempre conversado opciones de ajustar esa norma. Nos parece que la invariabilidad sí es fundamental para dar certeza hacia adelante”. Reiteró que “las inversiones que se hagan en este período no las estamos condicionando a las políticas tributarias futuras, pero desde luego a nivel paramétrico que se puede cambiar una variable en una dirección o en otra, acentuar una más, aligerar una menos. Esas conversaciones siempre van a estar disponibles”.
Respecto a las indicaciones comprometidas sobre franquicia tributaria Sence a la capacitación y la norma sobre propiedad intelectual para minería de datos de inteligencia artificial, el secretario de Estado indicó que “las estamos trabajando y creo que va a tener temas de nuestra proposición original, pero también temas que nos han propuesto distintos parlamentarios y el resultado va a ser un gasto mucho más eficaz y eficiente de la franquicia tributaria, combinando bien con la responsabilidad fiscal con el mejor impacto y una mejor fiscalización. Es un muy buen paso y creo que va a tener plena aceptación”.
Detalles del nuevo decreto fiscal
Respecto al decreto fiscal que debe emitir el gobierno el 9 de junio con sus metas de reducción del déficit estructural para todo el período de gobierno, Quiroz reveló algunos de sus contenidos.
Primero, el ministro abordó la posibilidad de solicitar al Congreso un techo más alto de endeudamiento, superior a los US$ 17.400 millones actuales, luego de la "inconsistencia técnica" que denunció en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) dado a conocer esta semana y que implicaría que hay US$ 10.600 millones de mayor deterioro del déficit fiscal que no están contabilizados como mayor endeudamiento a futuro.
Dijo que dicha autorización se tendrá que abordar en la segunda parte del año, aunque adelantó que “estamos también considerando otras opciones. Ustedes saben que hemos estado en procesos de generar ingresos que no existían. Estamos cobrando el crédito del CAE, que estaba moroso a la gente que puede pagar, a la gente que gana más de $ 1,5 millón al mes, y eso genera, por ejemplo, ingresos que estimamos que van a estar en el decreto fiscal”.
Detalló que “lo estamos calculando que podrían ser de orden, por ejemplo, de US$ 300 millones que no estaban en presupuestos anteriores, porque no se cobraba no más y nosotros pensamos que la gente que estudió y que se benefició va a tener que pagar”.
Agregó que “lo mismo pensamos respecto de otros beneficios que ha dado el Estado en el pasado, financiando becas a gente que sale estudiar a Europa y que nunca más volvió, ni siquiera terminó. ¿Y cuánta plata le deben al Estado Chile? $ 60.000 millones que también los vamos a cobrar. Entonces no solo es más deuda, también es cobrar lo que se le debe al Estado de Chile y ejercer las potestades que corresponde dentro de la legalidad”.
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