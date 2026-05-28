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Quiroz confirma disponibilidad para modificar invariabilidad tributaria, franquicia Sence y plazos de tramitación de la ley miscelánea en el Senado

Asimismo, el ministro de Hacienda adelantó algunos de los contenidos que tendrá el decreto de política fiscal que se dará a conocer el próximo 9 de junio.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 11:33 hrs.

Ministro de Hacienda presupuesto Reactivación invariabilidad tributaria Rodolfo Carrasco
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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