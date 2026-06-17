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El piso ahora es 1%: Banco Central aplica clara baja a proyección de PIB para el año, pero entra el 3% en sus cálculos para el mediano plazo
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El piso ahora es 1%: Banco Central aplica clara baja a proyección de PIB para el año, pero entra el 3% en sus cálculos para el mediano plazo

El Informe de Política Monetaria (IPoM) publicado este miércoles asumió la posibilidad de que la economía chilena se expanda entre 1% y 1,75%. Lo positivo es que mejoran las perspectivas para 2027 y 2028.

Por: Rossana Lucero

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 09:20 hrs.

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<p>El piso ahora es 1%: Banco Central aplica clara baja a proyección de PIB para el año, pero entra el 3% en sus cálculos para el mediano plazo</p>

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