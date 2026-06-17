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La Fed mantiene las tasas y se divide sobre el rumbo de la política monetaria en unas proyecciones de las que Warsh se restó

Nueve funcionarios prevén al menos un recorte de tasas antes de fin de año, mientras otros nueve consideran apropiado mantenerlas sin cambios.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 15:12 hrs.

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<p>La Fed mantiene las tasas y se divide sobre el rumbo de la política monetaria en unas proyecciones de las que Warsh se restó</p>

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