¿Qué cambios trajo el IPoM de junio? Siete claves de la nueva foto del Banco Central
El reporte trajo cambios en materia de crecimiento, inversión y precios de commodities.
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Una nueva foto de la economía nacional describió este miércoles el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM), haciendo ajustes no sólo para este año, sino que también para los siguientes. Aquí siete cifras que dan cuenta de los cambios:
- Un poco más de inflación y cómo no: en un contexto en que la inflación subió rápidamente en los últimos meses, como se previó en el IPoM de marzo, debido al alza de los costos de producción causada por la guerra en Medio Oriente, el ente emisor espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegue a diciembre a 4,2% frente al 4% que anticipó en marzo. Lo que sí, el reporte ratificó que el IPC regresará a la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027.
- PIB a la baja, pero…: el banco afirmó que la economía chilena ha crecido menos de lo previsto este año, por lo cual redujo el rango de proyección para el crecimiento de 1,5% a 2,5% a uno de 1%-1,75%. Para 2027 se espera un crecimiento mayor
- Se modera el consumo privado: se moderan los avances previstos para 2026 pasaron de 2,2% a 1,8%, de la mano de una evolución menos favorable de sus determinantes. Entre ellos, la débil creación de empleo, el impacto negativo de la mayor inflación en los ingresos reales y el deterioro de las expectativas producto del shock provocado por el conflicto en Medio Oriente. Lo contrario ocurre con el consumo público, cuya expansión en 2026 es mayor a la señalada en marzo, acorde con las nuevas proyecciones fiscales.
- Reducción de la inversión: de 4% a 2,2% ajustó el banco la proyección para la expansión de la formación bruta de capital fijo (FBCF) para este año, incidida por la sorpresa negativa del primer trimestre y la evolución menos favorable de los datos conocidos en el margen. Por el contrario, las perspectivas de mediano plazo han seguido aumentando, como lo refleja la revisión al alza del último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que elevó en 33% los montos previstos de inversión en grandes proyectos para el período 2026-2029. Así para 2027, el cálculo salta de 3,2% a 5,0% y para 2028 de 2,8% a 3,2%.
- Mayor precio del cobre: el escenario central del informe eleva la proyección para el precio del metal en el período 2026-2028, lo que se condice con los mayores valores efectivos y una sólida demanda global, apuntalada por el aumento del gasto en defensa, la transición energética y la inversión en nuevas tecnologías. El Banco Central prevé valores de US$ 5,8 para este año; y US$ 5,2 en 2027 y US$ 5 en 2028, respectivamente (US$ 5,4; US$ 5,1; y US$ 5 en marzo).
- Petróleo al alza: en un marco donde el conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto definitivamente y la oferta mundial de petróleo no se ha normalizado, los pronósticos del banco subieron de US$ 86 el barril a US$ 90 para este año, de US$ 75 a US$ 78 en el siguiente y de US$ 71 a US$ 74 en 2028.
- Menor déficit en cuenta corriente: aquí el nuevo el IPoM considera la opción que el saldo negativo se modere de 1,7% del PIB a 1,4% este año para seguir instalado en 1,9% en los dos ejercicios siguientes.
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