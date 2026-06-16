FNE aprueba adquisición de Clínica Las Condes por parte de EuroAmerica: no hay riesgos anticompetitivos

La entidad analizó cuatro segmentos del mercado asegurador --salud individual, accidentes personales individual, salud colectivo y accidentes personales colectivo- así como la integración vertical y la presencia geográfica. Descartó concentración.

"Apruébese, en forma pura y simple, la operación de concentración consistente en la adquisición de control en Clínica Las Condes S.A. por parte de EuroAmerica S.A.".

Así decidió la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la consulta hecha por la entidad financiera al organismo que cautela la libre competencia en relación a la suscripción de acciones del centro de salud en el marco del aumento de capital aprobado en junta extraordinaria de accionistas de la clínica el 30 de enero de 2026.

EuroAmerica actualmente posee un 29,79% del capital accionario de CLC y, mediante esta operación, busca alcanzar una posición de control.

La Fiscalía consideró que esta última transacción forma parte de una operación de concentración unitaria, que agrupa también la compra de 28.060 acciones de CLC efectuada por EuroAmerica el 7 de octubre de 2025 y las transacciones realizadas durante el aumento de capital acordado en la junta de marzo de 2025.

Así, la FNE las calificó como transacciones sucesivas que deben analizarse en su conjunto, dado su horizonte temporal y su tendencia hacia un mismo fin concentrador.

Qué analizó la FNE

El análisis de la División de Fusiones abarcó cuatro segmentos del mercado asegurador -salud individual, accidentes personales individual, salud colectivo y accidentes personales colectivo-, y en todos estos sectores no se superó los límites de concentración.

En materia vertical, la Fiscalía evaluó dos escenarios de riesgo: el bloqueo de insumos, por el cual la entidad resultante podría restringir el acceso de aseguradoras competidoras a las prestaciones de CLC; y el bloqueo de clientes, por el cual podría limitarse el acceso de clínicas competidoras a los seguros comercializados por EuroAmerica.

En ambos casos, el persecutor determinó que la entidad resultante carecería de la habilidad para ejecutar dichas estrategias anticompetitivas, considerando las participaciones de las partes y la cantidad de actores presentes en cada segmento.

El análisis geográfico de prestaciones de salud se acotó de forma conservadora a las comunas de Las Condes y Vitacura, donde CLC concentra su actividad hospitalaria y ambulatoria, descartando que la operación reduzca sustancialmente la competencia en dicho perímetro.