Clínica Las Condes finaliza primera etapa de su aumento de capital y recauda más de $ 70 mil millones

El remanente será ofrecido en un segundo período entre el 22 de junio y el 21 de julio.

Clínica Las Condes cerró el período de opción preferente de su aumento de capital por hasta $ 80.000 millones, operación dentro del plan de su estabilización financiera.

Según informó la compañía en un hecho esencial, durante el período de opción preferente se suscribieron 7.097.146 acciones, equivalentes a $ 70.971.460.000, representando un 88,71% del total de la emisión.

La operación que fue aprobada en la junta extraordinaria de accionistas del 30 de enero, contemplaba la emisión de 8 millones de acciones, a un precio de colocación de $ 10.000 por acción. Con ello, tras el cierre de la primera etapa, quedó un remanente de 902.854 acciones.

El directorio de Clínica Las Condes acordó que esas acciones remanentes serán ofrecidas a los accionistas en un segundo período de opción preferente, bajo “las mismas condiciones de precio y formas de pago” del período ya finalizado.

El nuevo período se extenderá entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, ambas fechas inclusive, y tendrán derecho a participar quienes estén inscritos en el registro de accionistas de la compañía a la medianoche del martes 16 de junio de 2026.

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La recaudación se produce en medio del plan de saneamiento financiero impulsado por la nueva administración de la clínica, tras la entrada de EuroAmerica e Indisa como controladores.

En días previos, la Bolsa de Santiago daba cuenta de que tanto Euroámerica como Indisa EuroAmerica e Indisa en CLC, suscribieron en conjunto cerca de $ 46.868 millones del aumento.

En el comunicado de cierre del período preferente, el gerente general de CLC, Pablo Yarmuch agregó que los recursos permitirán “reprogramar los pasivos y cerrar las brechas financieras acumuladas de ejercicios anteriores”, además de financiar el plan estratégico 2026-2030.

Durante la presentación del roadshow ya había anticipado que los fondos se destinarían a esas dos grandes líneas, vinculando el aumento de capital con una mejora reciente de su desempeño operacional en el que según el comunicado, CLC anotó en el primer trimestre de 2026 su primer Ebitda positivo en dos años.

“Clínica Las Condes volvió a conectar con su esencia: el mercado ha validado con fuerza nuestra propuesta de valor, reestablecimos un vínculo de confianza con nuestros pacientes que han regresado masivamente”, sostuvo Yarmuch.