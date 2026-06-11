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Clínica Las Condes finaliza primera etapa de su aumento de capital y recauda más de $ 70 mil millones

El remanente será ofrecido en un segundo período entre el 22 de junio y el 21 de julio.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 19:00 hrs.

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<p>Clínica Las Condes finaliza primera etapa de su aumento de capital y recauda más de $ 70 mil millones</p>

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